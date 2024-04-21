У Росії почали забирати автомобілі у п’яних водіїв для відправки на війну

Судові пристави у Пермському краї (Росія) почали передавати конфісковані автомобілі порушників на розв’язану Росією війну проти України.

Про це повідомляє головне управління Федеральної служби судових приставів регіону, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, співробітники ФССП передали автомобіль Nissan Terrano, який був конфіскований за рішенням суду у жителя Кунгура, який отримав адміністративне покарання за повторне п'яне водіння. Раніше фігурант був позбавлений прав водія.

"Співробітники відомства порушили виконавче провадження, встановили місцезнаходження транспортного засобу та склали акт вилучення. Потім позашляховик передали представникам Міністерства оборони Росії для направлення на потреби "спеціальної воєнної операції", – сказано в повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що це вже третя конфіскована машина, відправлена на фронт.

Наприкінці березня аналогічний випадок трапився в Уфі. Автомобіль Renault Duster, який був конфіскований у п'яного водія, також відправили на війну проти України.