Конкуренція ChatGPT: Meta запустила безкоштовний сайт із власним чат-ботом

Американська Meta запустила сайт Meta.ai – окрему безкоштовну версію чат-бота Meta AI, яка безпосередньо конкуруватиме із ChatGPT і його аналогами.

Як написав у блозі голова компанії Марк Цукерберг, її мета – зробити штучний інтелект, який буде світовим лідером і доступний для всіх, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Цукерберга, Meta AI – найрозумніший безкоштовний ШІ-асистент.

Meta AI може обробляти запити природною мовою, а також створювати зображення й короткі анімовані ролики. Водночас перетворення тексту на зображення відбуватиметься в реальному часі в міру його набору.

Запити користувачів із Facebook ID зберігатимуться в пам'яті, що дасть їм змогу продовжувати діалог.

Продавати рекламу на сайті або запроваджувати передплату для його використання не планується.

Першу версію Meta AI запустили минулої осені, вона доступна лише в рамках основних медіазастосунків компанії і лише в США.

Тепер Meta AI доступний ще в 12 країнах, включно з Австралією, Канадою, Сінгапуром і Південною Африкою.

Крім того, компанія вбудує чат-бот у пошук через застосунки і сайти своїх соціальних мереж. Технологія опрацьовуватиме запити в реальному часі з використанням пошукових систем Google та Bing і серед іншого дасть змогу дізнаватися про поточний рахунок спортивних матчів і котирування акцій.