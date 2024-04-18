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Аварія на газопроводі на Харківщині: У "Нафтогазі" уточнили подробиці. ВIДЕО

газ

У Харківській області трапилася аварія з пожежею на газопроводі.

Як повідомляє пресслужба "Нафтогазу", причини аварії технологічні, вона сталася на межі балансової приналежності газопроводу "Укргазвидобування" та "Оператора ГТС України".

"За наявною наразі інформацією, внаслідок надзвичайної ситуації ніхто не постраждав. Ситуація під контролем, вживаються заходи з ліквідації аварії", – додали у "Нафтогазі".

В компанії запевнили, що аварія на газопроводі у Харківській області не вплине на газопостачання споживачам.

Автор: 

газ (7906) газопровід (1177) Нафтогаз (3303) Укргазвидобування (931)


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Сподіваюсь що це на газогоні до фіцо/орбана? 😉
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18.04.2024 22:55 Відповісти
Ага, аварія, під час війни
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19.04.2024 01:20 Відповісти
Диверсія місцевих колаборантів! Харківщина далеко не однозначна і далеко не вся про українська!
Це показали реалії! Ждунів і прихильників "русского мира" там ох як достатньо!!
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19.04.2024 07:50 Відповісти

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