Аварія на газопроводі на Харківщині: У "Нафтогазі" уточнили подробиці. ВIДЕО

У Харківській області трапилася аварія з пожежею на газопроводі.

Як повідомляє пресслужба "Нафтогазу", причини аварії технологічні, вона сталася на межі балансової приналежності газопроводу "Укргазвидобування" та "Оператора ГТС України".

"За наявною наразі інформацією, внаслідок надзвичайної ситуації ніхто не постраждав. Ситуація під контролем, вживаються заходи з ліквідації аварії", – додали у "Нафтогазі".

В компанії запевнили, що аварія на газопроводі у Харківській області не вплине на газопостачання споживачам.