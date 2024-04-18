Паркування у Києві з понеділка знову стане платним

У Києві з 22 квітня знову стягуватимуть плату за паркування з водіїв автомобілів.

Оплату паркування у столиці відновлено за рішенням суду, з понеділка відповідна послуга знову запрацює в застосунку "Київ Цифровий", повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Як і раніше, паркування на муніципальних майданчиках буде платне лише в будні з 08:00 до 22:00. В інший час у будні та протягом дня в суботу й неділю паркування безкоштовне.

Вартість паркування залежить від зони міста і становить:

1 зона, центральні вулиці навколо вул. Хрещатик – 35 грн/год;

2 зона, великий центр від Шулявки до Печерська – 25 грн/год;

3 зона, решта міста – 5 грн/год.

"Звертаємо увагу, що на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Саме оплата в міському застосунку – це офіційна оплата, що надходить у бюджет Києва та спрямовується на відновлення інфраструктури міста під час воєнного стану", – наголосили у КМДА.

У столичній адміністрації додали, що під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв і не здійснюють евакуацію автомобілів.

Як повідомлялося, з кінця лютого КМДА не могла стягувати плату за паркування у столиці через рішення суду.