БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2270 відвідувачів онлайн
Новини
2 874 15

Паркування у Києві з понеділка знову стане платним

парковка

У Києві з 22 квітня знову стягуватимуть плату за паркування з водіїв автомобілів.

Оплату паркування у столиці відновлено за рішенням суду, з понеділка відповідна послуга знову запрацює в застосунку "Київ Цифровий", повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Як і раніше, паркування на муніципальних майданчиках буде платне лише в будні з 08:00 до 22:00. В інший час у будні та протягом дня в суботу й неділю паркування безкоштовне.

Вартість паркування залежить від зони міста і становить:

  • 1 зона, центральні вулиці навколо вул. Хрещатик – 35 грн/год;
  • 2 зона, великий центр від Шулявки до Печерська – 25 грн/год;
  • 3 зона, решта міста – 5 грн/год.

"Звертаємо увагу, що на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Саме оплата в міському застосунку – це офіційна оплата, що надходить у бюджет Києва та спрямовується на відновлення інфраструктури міста під час воєнного стану", – наголосили у КМДА.

У столичній адміністрації додали, що під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв і не здійснюють евакуацію автомобілів.

Як повідомлялося, з кінця лютого КМДА не могла стягувати плату за паркування у столиці через рішення суду.

Автор: 

авто (4098) Київ (4670) паркування (159)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+3
Паркування в Києві - це люта жєсть. Мадаки паркують свої говновози не тільки на тротуарах заважаючи руху пішоходів, але й на газонах. Саме на тих газонах, на яких мала б рости трава. А про заставлені машинами двори в які не можуть заїхати пожежні команди чи сміттєвози я взагалі промовчу. Державі і місцевій владі на проблеми паркування в місті - похєр так само як самим громадянам. Що з цим роботи і куди писати - хз.
показати весь коментар
18.04.2024 18:30
+2
скільки коштує паркування танку на Банковій в робочий день за добу ?
показати весь коментар
18.04.2024 18:02
+2
показати весь коментар
18.04.2024 18:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для УБД є льготи? (та я жартую)))) Хоча, а для УБД повинно бути безкоштовно, чи нє?)
показати весь коментар
18.04.2024 18:01 Відповісти
скільки коштує паркування танку на Банковій в робочий день за добу ?
показати весь коментар
18.04.2024 18:02 Відповісти
Кацапам, як завжди, безкоштовно?
показати весь коментар
18.04.2024 18:04 Відповісти
А кацапи тут до чого, курва бобер?
показати весь коментар
18.04.2024 18:36 Відповісти
Бо вони на танках, їм пофігу!
p.s. Маємо таку піздату раду національного тб, яка **** позаблоковувала купу сайтів з фільмами) Зате телеграм працює)
показати весь коментар
18.04.2024 20:14 Відповісти
в тебе VPN отклєялся
показати весь коментар
19.04.2024 01:06 Відповісти
"4. 3 зона та 2 зона прирівнюються до першої.

а інакше ми не зможемо будувати дороги!"
показати весь коментар
18.04.2024 18:06 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2024 18:10 Відповісти
Паркування в Києві - це люта жєсть. Мадаки паркують свої говновози не тільки на тротуарах заважаючи руху пішоходів, але й на газонах. Саме на тих газонах, на яких мала б рости трава. А про заставлені машинами двори в які не можуть заїхати пожежні команди чи сміттєвози я взагалі промовчу. Державі і місцевій владі на проблеми паркування в місті - похєр так само як самим громадянам. Що з цим роботи і куди писати - хз.
показати весь коментар
18.04.2024 18:30 Відповісти
Блокування коліс і штраф, 1000 за перший раз, 10 000 за повторне протягом року, 40 000 за 3 та кожне наступне порушення протягом року.

Але тоді за вітальку більше не проголосують на виборах...
показати весь коментар
18.04.2024 19:17 Відповісти
Так це не проблема тільки Київської влади. Це проблема усієї країни! Понаїхавші рагулі із номерами АХ, АЕ, АН та ін - яскраво це доводять показуючи в Києві те свавілля, що присутнє у їхніх містах.
показати весь коментар
18.04.2024 22:06 Відповісти
шо, тіки Харків, Дніпро і Донецьк? а звідки там рагулі? Рагулі на заході країни мешкають!
показати весь коментар
19.04.2024 01:08 Відповісти
за вітальку не хвилюйся! він тебе на бутилку насатить ще неодноразово за своє гундосе крівороге чмо з його зєльоной шоблой хвилюйся! завдання вітальки стежити за якістю стовпів вздовж Хрещатика, де буде висіти зєльона шобла
показати весь коментар
19.04.2024 01:10 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 