"Укренерго" попередило бізнес про графіки відключень світла весною та влітку

"Укренерго" буде змушене застосовувати графіки обмеження промислових споживачів в умовах виникнення дефіциту в енергосистемі в період проведення ремонтної кампанії на електростанціях навесні та влітку цього року.

Про це повідомив глава компанії Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Кудрицького, українська енергосистема після значного руйнування генерації внаслідок російських атак уже ввійшла в період ремонтної кампанії на електростанціях, зокрема атомних, і дедалі більшу кількість генерувальних потужностей необхідно буде виводити в ремонт упродовж весни та літа.

Відтак, час від часу в енергосистемі виникатиме дефіцит.

Український системний оператор планує його покривати за рахунок імпорту електроенергії з Європи, а за умови його недостатності залучатиме аварійну допомогу із сусідніх країн або застосовуватиме певні графіки обмеження споживання для промисловості.

"Іноді дефіцит може навіть перевищувати фізичну спроможність української енергосистеми імпортувати електрику з Європи. У такій ситуації, скільки б ми не попросили аварійної допомоги і скільки б не залучили імпорту, цього все одно може не вистачити. У цих ситуаціях можуть бути застосовані як додатковий засіб збалансування енергосистеми вже обмеження споживачів", – пояснив Кудрицький.

Водночас він зазначив, що Україна наразі не планує застосовувати обмеження електропостачання населення.

"Наразі ми не плануємо застосовувати графіки, які б призвели до відключення побутових споживачів. Це не стосується, на жаль Харкова, де є своя особлива ситуація з пошкодженням практично всіх енергооб'єктів міста, однак у всіх інших регіонах ми не плануємо залучати побутових споживачів до обмежень", –сказав Кудрицький.

Як повідомлялося, 18 квітня із 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть використані графіки обмеження потужності. Вранці та вдень диспетчерський центр "Укренерго" залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн.

Графіки будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств по всіх регіонах України.

Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України

Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей. Крім того, великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, вона зупинила роботу.

Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС.

У державному "Центренерго" заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали Канівська та Дністровська ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський.