Підрив "Північних потоків": Страхові компанії відмовились платити компенсації "Газпрому"

Міжнародні страхові компанії Lloyd’s of London та Arch Insurance відмовилися виплачувати компенсації за пошкодження російських газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2", отримані внаслідок вибухів.

Страхові компанії вважають, що руйнування газопроводів сталося внаслідок війни РФ проти України, а такі ризики не були включені до договору страхування, пише російський "Коммерсант" із посиланням на відповідь страховиків.

У ній зазначається, що контракти не включали ушкодження, "прямо чи опосередковано спричинені, що сталися в результаті або внаслідок" війни та бойових дій, детонації вибухової речовини, а також використання будь-якої зброї або ж внаслідок дій, вчинених зловмисно або з політичних мотивів.

Про це також йдеться у позовній заяві компанії Nord Stream AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік".

Основним власником Nord Stream AG є російський "Газпром" (51%), решта акцій належить німецьким концернам BASF та E.ON (по 15,5%), нідерландській Gasunie (15,5%) та французькій GDF Suez (9,5%). Однак майже всі європейські партнери списали свої інвестиції у спільну з "Газпромом" компанію.

Як повідомлялося, за даними Financial Times, раніше Nord Stream AG подала позов до суду Лондона на 400 млн євро до страхових компаній, які відмовляються покривати збитки від вибухів. Вартість відновлення газопроводу, за оцінками оператора, може сягати 1,2-1,3 млрд євро.

Що сталолся з "Північними потоками"

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".

У лютому 2024 року Данія заявила про припинення розслідування вибухів у 2022 році на російських газопроводах "Північний потік", які транспортували газ до Німеччини, через нестачу підстав.

Раніше в лютому Швеція припинила розслідування вибухів, заявивши, що не має юрисдикції у цій справі, але передала виявлені докази німецьким слідчим, які ще не опублікували жодних висновків.