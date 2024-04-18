Фонд держмайна не знайшов покупців на квартири колаборанта Сальдо та російського олігарха Шелкова

Заплановані на 17 квітня аукціони з продажу конфіскованих квартир російського олігарха Михаіла Шелкова й українського колаборанта Володимира Сальдо не відбулися через відсутність потенційних покупців.

Про це антикорупційна організація Transparency International Ukraine (TIU) повідомила у мережі Х.

Тепер Фонд держмайна протягом 10 днів має оголосити нові аукціони – зі зниженням стартової ціни на 50%.

Як повідомлялося, Фонд державного майна виставив на продаж ці квартири наприкінці березня. Вони розташовані у Приморському районі Одеси, неподалік від пляжу "Аркадія".

Загальна площа житла – 175,5 кв. м і 128,5 кв. м. Вартість – 7,5 млн грн та 3,7 млн грн відповідно.