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Фонд держмайна не знайшов покупців на квартири колаборанта Сальдо та російського олігарха Шелкова

сальдо

Заплановані на 17 квітня аукціони з продажу конфіскованих квартир російського олігарха Михаіла Шелкова й українського колаборанта Володимира Сальдо не відбулися через відсутність потенційних покупців.

Про це антикорупційна організація Transparency International Ukraine (TIU) повідомила у мережі Х.

Тепер Фонд держмайна протягом 10 днів має оголосити нові аукціони – зі зниженням стартової ціни на 50%.

Як повідомлялося, Фонд державного майна виставив на продаж ці квартири наприкінці березня. Вони розташовані у Приморському районі Одеси, неподалік від пляжу "Аркадія".

Загальна площа житла – 175,5 кв. м і 128,5 кв. м. Вартість – 7,5 млн грн та 3,7 млн грн відповідно.

Автор: 

аукціон (1335) конфіскація (330) Одеса (921) Сальдо (13) ФДМУ (1363)


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Ну так в цьому ж і сенс. До торгів допущені ті хто повинен купити. Потім буцім то торги не відбулись і по закону ціна падає не 50 відсотків. Як казав льоня голубков, зачьєм платіть больше?
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18.04.2024 16:47 Відповісти
ясна сппава..це ж западло)))
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18.04.2024 16:56 Відповісти
показалиб фото цих квартир...
бо голі коштують саме стільки
а упаковані в три рази більше
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18.04.2024 17:04 Відповісти
Зачим фото, https://www.youtube.com/watch?v=isulX2kZWEI якщо є відео?

Квартира Сальдо дійсно практично в Аркадії (вул. Тініста), квартира Шелкова далі, у провулку Дунаєва, але з чудовим панорамним видом на море.
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18.04.2024 17:17 Відповісти
тоді вони дорожчі не в три а в п"ять-шість разів
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18.04.2024 17:30 Відповісти
...там сидять рішали, які фсьо успішно парєшалі ,комар носа не підточить .
Ці зрадники через підставних осіб, все награбоване майно повернуть собі....
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18.04.2024 17:57 Відповісти
Не переймайтеся, їх куплять інкогніто під псевдо сало та часник.
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18.04.2024 19:50 Відповісти

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