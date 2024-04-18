Фонд держмайна не знайшов покупців на квартири колаборанта Сальдо та російського олігарха Шелкова
Заплановані на 17 квітня аукціони з продажу конфіскованих квартир російського олігарха Михаіла Шелкова й українського колаборанта Володимира Сальдо не відбулися через відсутність потенційних покупців.
Про це антикорупційна організація Transparency International Ukraine (TIU) повідомила у мережі Х.
Тепер Фонд держмайна протягом 10 днів має оголосити нові аукціони – зі зниженням стартової ціни на 50%.
Як повідомлялося, Фонд державного майна виставив на продаж ці квартири наприкінці березня. Вони розташовані у Приморському районі Одеси, неподалік від пляжу "Аркадія".
Загальна площа житла – 175,5 кв. м і 128,5 кв. м. Вартість – 7,5 млн грн та 3,7 млн грн відповідно.
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бо голі коштують саме стільки
а упаковані в три рази більше
Квартира Сальдо дійсно практично в Аркадії (вул. Тініста), квартира Шелкова далі, у провулку Дунаєва, але з чудовим панорамним видом на море.
Ці зрадники через підставних осіб, все награбоване майно повернуть собі....