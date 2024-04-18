Гривня впала до нового рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю
Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 19 квітня, на рівні 39,6037 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано на початку цього тижня на рівні 39,5737 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився на 22 копійки – до 42,2789 за євро. Він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,6911 грн за євро 27 березня.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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казали буде долар по 45 при зєлємському, буде хаос, буде війна .
дивіться, якось нічого не сталось .