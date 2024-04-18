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Гривня впала до нового рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю

деньги,ввп,гроші

Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 19 квітня, на рівні 39,6037 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано на початку цього тижня на рівні 39,5737 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 22 копійки – до 42,2789 за євро. Він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,6911 грн за євро 27 березня.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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валюта (2147) гривня (1528) курс (1479) обмін валюти (682)


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долар буде по 100 як і обіцяв зе? бо війна вже йде....
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18.04.2024 16:26 Відповісти
і сказав зелемський на 30-й день свого президенства:

казали буде долар по 45 при зєлємському, буде хаос, буде війна .
дивіться, якось нічого не сталось .
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18.04.2024 16:33 Відповісти
Це не зупинить злодіїв...просто будуть красти в більших об'ємах
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18.04.2024 17:42 Відповісти
Все простіше - крастимуть у доларах ( в наших умовах - згідно до курсу ) . Коли український суддя в ресторані за вечерю розраховується доларами ( що притиправно) , про яких злодіїв ми говоримо , у нас справи в державі гірші аніж у Колумбії при Ескобарі було , навіть за крайній рік беззаконня так розрослося що страшно стає . Вже до ідіотизму доходить - на фронті хлопці кацапські ********** неспрацьовані розбирають щоб хоч щось було , з підбитих танків знімають активний захист щоб вибухівку добути , а в Ужгороді пальми висаджують і вівці радісно бекають ,слиною бризкаючи від захоплення.
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19.04.2024 00:25 Відповісти
Що там чорнорота Мосійчучка,де її борщовий набір? Дуже цікаво послухати.
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18.04.2024 21:29 Відповісти
Доїдає восьмушку вареника ((
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19.04.2024 00:26 Відповісти
курс не знижується та не росте бо він повністю на ручному управлінні...
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18.04.2024 22:21 Відповісти

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