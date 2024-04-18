Крах імпортозаміщення від Путіна: Російські банки не можуть замінити закордонний софт

Асоціація банків Росії (АБР) звернулася до російського уряду з проханням продовжити строки переходу на російське програмне забезпечення, оскільки воно не відповідає встановленим вимогам.

Банки скаржаться, що російські ІТ-рішення для банків не будуть готові до 1 січня 2025 року, пише російська редакція Forbes із посиланням на листа АБР, надісланого міністерствам та центробанку РФ.

З подібною проблемою зіштовхнулися не лише російські банки, а й найбільші компанії у сфері енергетики, транспорту та інші суб'єкти критичної інформаційної інфраструктури.

"Вендори розробляють ці рішення, але потрібен ще час на завершення робіт, а також на їхнє тестування, доопрацювання, впровадження та сертифікацію. Всі ці процеси нешвидкі та загальна тривалість може зайняти ще кілька років", – пояснив віцепрезидент АБР Олексій Войлуков.

У зверненні асоціації уточнюється, що російські ІТ-рішення не можуть забезпечити захист інформації банківських систем, вони не надають міжмережевих екранів нового покоління та систем виявлення вторгнення, міжмережевих екранів для захисту веб-додатків та засобів для розшифровки SSL-трафіку, які раніше постачали американські розробники Cisco та Palo Alto Networks.

До того ж, російські ІТ-рішення низькопродуктивні і швидше розраховані на малий та середній бізнес, а коштують у п'ять-сім разів дорожче за західні, нарікають російські банкіри.

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Водночас у російському центробанку нагадали, що "для державних організацій, які мають значні об'єкти критичної інформаційної інфраструктури, обов'язок забезпечення переходу на російські рішення встановлено законодавчо. І ці терміни не підлягають зміні".

Однак російські розробники підтверджують аргументи банкірів про те, що замінити західне програмне забезпечення у встановлені терміни неможливо.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну російський президент Володимир Путіну березні 2022 року підписав укази, за якими банки як власники критичної інформаційної інфраструктури у РФ мають з 1 січня 2025 року відмовитися від використання програмного забезпечення для захисту інформації з "недружніх" країн.