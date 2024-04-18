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Новини
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Крах імпортозаміщення від Путіна: Російські банки не можуть замінити закордонний софт

путин,путін

Асоціація банків Росії (АБР) звернулася до російського уряду з проханням продовжити строки переходу на російське програмне забезпечення, оскільки воно не відповідає встановленим вимогам.

Банки скаржаться, що російські ІТ-рішення для банків не будуть готові до 1 січня 2025 року, пише російська редакція Forbes із посиланням на листа АБР, надісланого міністерствам та центробанку РФ.

З подібною проблемою зіштовхнулися не лише російські банки, а й найбільші компанії у сфері енергетики, транспорту та інші суб'єкти критичної інформаційної інфраструктури.

"Вендори розробляють ці рішення, але потрібен ще час на завершення робіт, а також на їхнє тестування, доопрацювання, впровадження та сертифікацію. Всі ці процеси нешвидкі та загальна тривалість може зайняти ще кілька років", – пояснив віцепрезидент АБР Олексій Войлуков.

У зверненні асоціації уточнюється, що російські ІТ-рішення не можуть забезпечити захист інформації банківських систем, вони не надають міжмережевих екранів нового покоління та систем виявлення вторгнення, міжмережевих екранів для захисту веб-додатків та засобів для розшифровки SSL-трафіку, які раніше постачали американські розробники Cisco та Palo Alto Networks.

До того ж, російські ІТ-рішення низькопродуктивні і швидше розраховані на малий та середній бізнес, а коштують у п'ять-сім разів дорожче за західні, нарікають російські банкіри.

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Водночас у російському центробанку нагадали, що "для державних організацій, які мають значні об'єкти критичної інформаційної інфраструктури, обов'язок забезпечення переходу на російські рішення встановлено законодавчо. І ці терміни не підлягають зміні".

Однак російські розробники підтверджують аргументи банкірів про те, що замінити західне програмне забезпечення у встановлені терміни неможливо.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну російський президент Володимир Путіну березні 2022 року підписав укази, за якими банки як власники критичної інформаційної інфраструктури у РФ мають з 1 січня 2025 року відмовитися від використання програмного забезпечення для захисту інформації з "недружніх" країн.

Автор: 

банки (6940) росія (14111) програмне забезпечення (193) ІТ-індустрія (541)


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Топ коментарі
+7
замінять закордонний софт
на кадирівський хард
дон дон
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18.04.2024 15:52
+7
А счеты почему не подходят? Скрепно, православно и никаких фаерволлов не нужно.
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18.04.2024 16:04
+4
Ну то від'єднайтеся від інтернету, і ніхто вашим банкам з недружніх країн не зашкодить
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18.04.2024 16:06
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замінять закордонний софт
на кадирівський хард
дон дон
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18.04.2024 15:52 Відповісти
У них же есть русская ОС Bolgenos. от Дениса Попова.
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18.04.2024 15:56 Відповісти
Антивирус Попова спасет российские банки
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18.04.2024 16:08 Відповісти
А счеты почему не подходят? Скрепно, православно и никаких фаерволлов не нужно.
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18.04.2024 16:04 Відповісти
Ну то від'єднайтеся від інтернету, і ніхто вашим банкам з недружніх країн не зашкодить
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18.04.2024 16:06 Відповісти
Вчергове поламають закордонний.
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18.04.2024 16:07 Відповісти
Ще у 2017 все вирішили:
https://lenta.ru/articles/2017/05/24/kozovod/ "На днях интернет буквально взорвала новость о том, что во Всероссийском НИИ овцеводства и козоводства в Ставрополе создали доморощенного «убийцу» Windows - Ivan OS. "
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18.04.2024 16:18 Відповісти
Як каже путлер:"Пусть Запад разрабатывает новое! А наши ребята - "скомуняздят"!"

Тільки путлер не враховує, що у 80-і та 90-і американці заплющували очі, як срср крала ІТ технологіі (тому що путлер у ті роки завідував клубом у Дрезнені, а потім носив портфель за собчаком) . А зараз все кардинально змінилося. Тому, вже швидко іхні банки, газпроми та інши ращкидостояня будуть застовувати у розрахунках тільки "русские счёты - простое механическое устройство (счётная доска с костями) для выполнения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 арифметических расчётов " .

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18.04.2024 16:18 Відповісти
можливість для хакерів знищити російську банківську систему
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18.04.2024 17:13 Відповісти

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