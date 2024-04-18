Наслідки ударів по НПЗ у Росії: Експорт російського дизпалива обвалився на 25%

Експорт російського дизпалива продовжує падати після серії атак українських безпілотників на великі нафтопереробні підприємства у РФ.

На початку квітня обсяги експорту впали до 0,74 млн барелів на добу, що на 25% менше середнього показника у цей період року, повідомляє Bloomberg із посиланням на дані аналітичної компанії Kpler.

"Трейдери уважно стежать за тим, що відбувається з потоками російського палива. З огляду на те, що темпи переробки нафти в країні нещодавно впали до 11-місячного мінімуму, існує ймовірність того, що їй, можливо, доведеться перенаправляти всю нафту, яку її заводи не можуть переробити, на експортний ринок", – зазначає агентство.

Водночас експорт російської нафти зростає, але його обсяги стримують логістичні обмеження та санкції.

Bloomberg зауважує, що остання атака українських дронів на російські НПЗ сталася 2 квітня, проте будь-які збої у виробництві впливають на експорт із запізненням.

Міністр оборони США Ллойд Остін 9 квітня попередив, що атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, і закликав країну зосередитися на військових цілях.

Як повідомлялося, за підрахунками Reuters, атаки українських безпілотників вивели з ладу близько 15% потужностей первинної переробки нафти у РФ станом на кінець березня. За даними Росстату, російські нафтопереробні підприємства зменшили виробництво бензину за останній тиждень березня до 110,7 тис. тонн на добу, це на 12% менше середнього показника в лютому.

До того ж, НПЗ "Орскнафтооргсинтез" потужністю переробки 6 млн тонн нафти на рік у російському Орську зупинив роботу минулого тижня після прориву дамби.

Що відомо про удари України по російських НПЗ

2 квітня безпілотники атакували російський нафтопереробний комплекс у Нижньокамську в Татарстані. Атака на НПЗ є спільною операцією СБУ і ГУР Міноборони.

Йдеться про нафтопереробний завод "Танеко" російської компанії "Татнєфть", розташований приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Безпілотник влучив в установку первинної переробки, яка переробляє близько 155 000 барелів нафти на день, але пошкодження установки не критичне, стверджують російські посадовці.

За підрахунками Reuters, у першому кварталі 2024 року мінімум сім російських нафтопереробних заводів зупиняли роботу через атаки українських безпілотників. Удари уразили потужності з переробки 4,6 млн тонн нафти, або 7% від загального обсягу переробки у РФ.

Через побоювання зменшення виробництва біржові ціни на бензин та дизпаливо у Росії стрімко зростають.

Одним із останніх роботу зупинив Куйбишевський НПЗ (Самарська область). БпЛА атакували цей завод у ніч на 23 березня. Після атаки завод зупинив роботу нафтопереробної установки CDU-5, через що потужності підприємства знизилися вдвічі.