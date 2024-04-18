Наслідки ударів по НПЗ у Росії: Експорт російського дизпалива обвалився на 25%
Експорт російського дизпалива продовжує падати після серії атак українських безпілотників на великі нафтопереробні підприємства у РФ.
На початку квітня обсяги експорту впали до 0,74 млн барелів на добу, що на 25% менше середнього показника у цей період року, повідомляє Bloomberg із посиланням на дані аналітичної компанії Kpler.
"Трейдери уважно стежать за тим, що відбувається з потоками російського палива. З огляду на те, що темпи переробки нафти в країні нещодавно впали до 11-місячного мінімуму, існує ймовірність того, що їй, можливо, доведеться перенаправляти всю нафту, яку її заводи не можуть переробити, на експортний ринок", – зазначає агентство.
Водночас експорт російської нафти зростає, але його обсяги стримують логістичні обмеження та санкції.
Bloomberg зауважує, що остання атака українських дронів на російські НПЗ сталася 2 квітня, проте будь-які збої у виробництві впливають на експорт із запізненням.
Міністр оборони США Ллойд Остін 9 квітня попередив, що атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, і закликав країну зосередитися на військових цілях.
Як повідомлялося, за підрахунками Reuters, атаки українських безпілотників вивели з ладу близько 15% потужностей первинної переробки нафти у РФ станом на кінець березня. За даними Росстату, російські нафтопереробні підприємства зменшили виробництво бензину за останній тиждень березня до 110,7 тис. тонн на добу, це на 12% менше середнього показника в лютому.
До того ж, НПЗ "Орскнафтооргсинтез" потужністю переробки 6 млн тонн нафти на рік у російському Орську зупинив роботу минулого тижня після прориву дамби.
Що відомо про удари України по російських НПЗ
2 квітня безпілотники атакували російський нафтопереробний комплекс у Нижньокамську в Татарстані. Атака на НПЗ є спільною операцією СБУ і ГУР Міноборони.
Йдеться про нафтопереробний завод "Танеко" російської компанії "Татнєфть", розташований приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Безпілотник влучив в установку первинної переробки, яка переробляє близько 155 000 барелів нафти на день, але пошкодження установки не критичне, стверджують російські посадовці.
За підрахунками Reuters, у першому кварталі 2024 року мінімум сім російських нафтопереробних заводів зупиняли роботу через атаки українських безпілотників. Удари уразили потужності з переробки 4,6 млн тонн нафти, або 7% від загального обсягу переробки у РФ.
Через побоювання зменшення виробництва біржові ціни на бензин та дизпаливо у Росії стрімко зростають.
Одним із останніх роботу зупинив Куйбишевський НПЗ (Самарська область). БпЛА атакували цей завод у ніч на 23 березня. Після атаки завод зупинив роботу нафтопереробної установки CDU-5, через що потужності підприємства знизилися вдвічі.
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Наприклад, в засрашки стало меншати у військах причепних гармат "Гіацинт". Причини 2:
1. самі гармати тупо закінчуються на базах зберігання (вивезли 80% від загальної кількості, а залишки більшою частиною - це вже металобрухт) - високовірогідно, що канібалізували стволи, бо інтенсивність обстрілів була шалена в 2022 році, а навали нових дивізіонів Гіацинтів не спостерігається на фронті;
2. в засрашки просто закінчилися запаси підходящих 152мм снарядів для Гіацинтів, а поточне виробництво не здатне виробляти необхідні кількості відповідної номенклатури.
Тому - засрашка почала заміщати причепні гармати Гіацинт на реліктові гармати М-48 калібру 130мм (яких у них на базах зберігання було в 2 рази менше за кількість Гіацинтів), а снаряди до них - купує за валюту в Ірані, бо сама не виробляє і запасів вже немає (бо виробляти ці гармати та снаряди до них перестали 50+ років тому, а снаряди без переспорядження стільки не зберігаються взагалі - утилізували або згнили вони давно)...
1) Украина нанесла серию ударов по НПЗ. Удары были разной эффективности: часть мощностей РФ смогла отремонтировать и перезапустить: уровень производства вначале снизился на 12-14%, сейчас, после ремонта, восстановился до -10%.
2) Вместо того чтобы продолжить систематические удары, Украина их прекратила, что является непростительной ошибкой. Если прекращение связано с тем, что ВСУ в первом ударе использовали все дроны, которые были в наличии - это военная ошибка. Если отказались по политическим мотивам - это ошибка политическая.
3) Кроме того, руководство Украины допустило то, что я иначе как "политический идиотизм" назвать не могу. Когда адм. Байден ротом министра обороны сказал логический бред (ведь поражение НПЗ приведет не к тому, что цены на нефть поднимутся, а к тому, что цены на нефть упадут: РФ будучи не в состоянии перерабатывать 10-20% своей нефтедобычи, будет вынуждена ее продавать на на внешних рынках по демпинговым ценам), то, вместо того, чтобы вежливо намекнуть: "Тов. Остин, то что вы сказали глупость. Не говорите так больше (по крайней мере, громко). А то дураком вас считать будут. А когда министр обороны дурак - это очень плохо", и тем самым, дискуссию прекратить в зародыше, органы государственной власти (прежде всего, министр иностранных дел и Президент) проглотили язык и на этот низкопробный шантаж поддались.