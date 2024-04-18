БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2310 відвідувачів онлайн
Новини
1 479 6

Попит українців на електромобілі зріс майже у 2,5 раза. У яких регіонах купують найбільше

електромобіль

У першому кварталі 2024 року український автопарк поповнили майже 11,9 тис. авто на електротязі (BEV), що у 2,4 раза більше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що найвищі показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували: місто Київ – 1624 одиниці (61% вживані), Львівська – 1612 (86% вживані), Дніпропетровська – 935 (72% вживані), Київська – 858 (67% вживані) та Одеська області – 746 (72% вживані).

У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був Volkswagen ID.4.

Утім, у сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто найпопулярнішими були Tesla Model 3 – у Києві та області і на Дніпропетровщині; Nissan Leaf – на Львівщині та у Одеській області.

Як повідомлялося, за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.

Автор: 

авто (4098) електромобіль (689)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось не на часі купувати електричні автівки. Коли в країні тотальні порушення енергосистеми. Хіба дизель-генератор в багажнику возити.
показати весь коментар
18.04.2024 14:57 Відповісти
Цікаво буде поспостерігати за ними через 3-5 років, коли почнуть сипатись батареї..
показати весь коментар
18.04.2024 15:17 Відповісти
Це все казки. Моєму ліфу уже 10 років і він спокійно проїзжає 150 км в літній період. + у нас в країні є можливість заміни батареї. 40 кВт від новішого ліфа коштує в районі 7000$.
показати весь коментар
18.04.2024 15:37 Відповісти
Правильний заголовок - "Попит деяких українців на електромобілі зріс".
показати весь коментар
18.04.2024 15:22 Відповісти
Ці люди валять енергосистему, хочеш авто - або став автономну СЕС, або приймай дольову участь у реконструкції електромереж, оскільки тариф для населення не покриває собівартість....
показати весь коментар
18.04.2024 16:25 Відповісти
Скоро ми будемо купувати кіловат електрики за ціною літра 95го. Завдяки електричкам. Ахметов не упустить....
показати весь коментар
18.04.2024 16:43 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 