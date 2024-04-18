Попит українців на електромобілі зріс майже у 2,5 раза. У яких регіонах купують найбільше

У першому кварталі 2024 року український автопарк поповнили майже 11,9 тис. авто на електротязі (BEV), що у 2,4 раза більше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що найвищі показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували: місто Київ – 1624 одиниці (61% вживані), Львівська – 1612 (86% вживані), Дніпропетровська – 935 (72% вживані), Київська – 858 (67% вживані) та Одеська області – 746 (72% вживані).

У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був Volkswagen ID.4.

Утім, у сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто найпопулярнішими були Tesla Model 3 – у Києві та області і на Дніпропетровщині; Nissan Leaf – на Львівщині та у Одеській області.

Як повідомлялося, за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.