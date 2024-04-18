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"Укренерго" обмежить постачання електроенергії для бізнесу сьогодні ввечері

електроенергія

Енергетики фіксують дефіцит електроенергії протягом майже всієї доби. Це стало наслідком пошкоджень після ворожих ударів по українських електростанціях. Ввечері для бізнесу запровадять графіки обмежень.

Як повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", вранці та вдень диспетчерський центр залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн.

"З 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності. Ці заходи не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу", – зазначили в "Укренерго".

Водночас для побутових споживачів обмеження споживання продовжують діяти на Харківщині.

Енергетики вкотре закликають усіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість – максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення.

Напередодні, 17 квітня, диспетчерський центр "Укренерго" попередив про те, що 18 квітня з 8:00 до 22:00 може виникнути необхідність застосувати контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів.

Автор: 

електроенергія (4220) Укренерго (1984)


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Чому для бізнесу і промисловості?
Що такого стратегічно важливого в холодильниках, комп'ютерах і пралках пересічних громадян?
А потім кажемо, що економіці кабздець прийшов.
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18.04.2024 12:31 Відповісти
У холодильнику: головний Стратегічний Резерв Зеленського - ГОЛОСА ЗЕ-ВИБОРЦІВ!
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18.04.2024 12:33 Відповісти
Виборів - немає, і хз чи будуть.
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18.04.2024 12:33 Відповісти
будуть-будуть, обов'язково будуть...
а рейтинг для Бубочки як його любий кокс - такий же наркотик.
він на ньому вже більше 20 років сидить - до смерті не злізе.
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18.04.2024 12:38 Відповісти
Якби про рейтинг думав - Залужного б повернув, бо після його відставки на фронті срака з кожним днем все гірша.
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18.04.2024 12:40 Відповісти
Яка срака?? Ви шо, телемарахвон не дивитесь? ТГ не читаєтє? Майже Перемога!!! Ми потужні, незламні, згуртовані!!!
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18.04.2024 13:06 Відповісти

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