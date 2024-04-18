"Укренерго" обмежить постачання електроенергії для бізнесу сьогодні ввечері

Енергетики фіксують дефіцит електроенергії протягом майже всієї доби. Це стало наслідком пошкоджень після ворожих ударів по українських електростанціях. Ввечері для бізнесу запровадять графіки обмежень.

Як повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", вранці та вдень диспетчерський центр залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн.

"З 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності. Ці заходи не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу", – зазначили в "Укренерго".

Водночас для побутових споживачів обмеження споживання продовжують діяти на Харківщині.

Енергетики вкотре закликають усіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість – максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення.

Напередодні, 17 квітня, диспетчерський центр "Укренерго" попередив про те, що 18 квітня з 8:00 до 22:00 може виникнути необхідність застосувати контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів.