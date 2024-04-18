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Українська енергосистема залучає аварійну допомогу трьох країн

електроенергія,електрика,світло,леп

Станом на ранок 18 квітня триває екстрене постачання електроенергії з трьох сусідніх країн – Румунії, Польщі та Словаччини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що вчора у вечірні пікові години відбувалось екстрене постачання електроенергії з Румунії, Польщі та Словаччини. Обсяг допомоги склав менше 1% від добового обсягу споживання електроенергії.

"Станом на ранок також залучається екстрена допомога від операторів системи передачі цих країн. Прогнозний обсяг залученої електроенергії складе близько 2% від загального обсягу споживання", – йдеться у повідомленні.

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі і на Донеччині, обмеження діють і сьогодні.

Напередодні енергетики попереджали про можливі обмеження для промислових споживачів по всій країні з 8:00 до 22:00. Водночас станом на ранок обмеження для споживачів (окрім Харківщини та Кривого Рогу) не передбачаються.

Автор: 

електроенергія (4220) Міненерго (917)


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Печалька.Що ж взимку буде?Хоча і влітку спека теж покаже яка в нас біда з енергозабезпеченням....
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18.04.2024 11:10 Відповісти
Ви до тієї зими з такою динамікою ще доживіть спочатку.
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18.04.2024 11:57 Відповісти

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