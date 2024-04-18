Українська енергосистема залучає аварійну допомогу трьох країн

Станом на ранок 18 квітня триває екстрене постачання електроенергії з трьох сусідніх країн – Румунії, Польщі та Словаччини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що вчора у вечірні пікові години відбувалось екстрене постачання електроенергії з Румунії, Польщі та Словаччини. Обсяг допомоги склав менше 1% від добового обсягу споживання електроенергії.

"Станом на ранок також залучається екстрена допомога від операторів системи передачі цих країн. Прогнозний обсяг залученої електроенергії складе близько 2% від загального обсягу споживання", – йдеться у повідомленні.

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі і на Донеччині, обмеження діють і сьогодні.

Напередодні енергетики попереджали про можливі обмеження для промислових споживачів по всій країні з 8:00 до 22:00. Водночас станом на ранок обмеження для споживачів (окрім Харківщини та Кривого Рогу) не передбачаються.