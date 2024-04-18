Польські фермери заблокували рух на ще двох пунктах пропуску
Польські фермери 18 квітня поновили блокування напрямків пунктів пропуску "Корчова – Краківець" і "Медика – Шегині".
Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
Зазначається, що блокування руху на обидвох напрямках розпочалося о 9:00.
"На напрямку пункту пропуску "Краківець" обмежується рух вантажних транспортних засобів, які прямують у бік України, а у напрямку "Шегині" – як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд", – йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією, протестувальники планують блокувати рух у "Краківці" до 9:00 20 квітня, в "Шегині" – до 9:00 19 квітня, додали прикордонники.
Станом на сьогодні в чергах на території Польщі на цих напрямках очікують на проїзд в бік України близько 1500 вантажівок.
Водночас ускладнень для руху легкових автомобілів та автобусів не передбачається.
Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску, у тому числі "Зосин-Устилуг". Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.
Увечері 21 березня польські фермери призупинили акцію протесту на прикордонному пункті пропуску "Зосин-Устилуг". За день до цього вони припинили блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика"-"Шегині". А 28 березня тимчасово призупинили блокувати рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув". Блокада останнього пункту поновилася 2 квітня, але 16 квітня знову призупинилася.
Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу
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багато чого ми виробляємо самі в достатній кількості.
а чому б нам не виставити пости на дорогах???
тай тоді побачимо як польські виробники всього цього, почнуть писдити польських фермерів...
але ж ***** у нас все заборонено, страйки, мітинги, демонстрації, тим більше, блокада чогось...
бо не на часі, ****!!!
ми лиш повинні, зобов"язані, маємо, та мусимо, згідно останнім законам від нєв"******* команди боневтіка, яка веде нас в щасливе майбутнє.
тобто на ешафот
сформируйте свое отношение сами - без єтихх недоновостей забронированніх журналистов!
https://www.youtube.com/watch?v=59KVtM8Eo-E
Заблокуйте нахєр ввезення усіх польських продовольчих товарів в Україну, завтра ту фермерську мерзоту винесуть на вилах і виробники сиру, і ковбаси, і курятини, та ін.
Йшли б краще українок-біглянок спокушали. Бо вони там без чоловіків геть занудьгували.