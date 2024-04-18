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Новини
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Польські фермери заблокували рух на ще двох пунктах пропуску

блокада,кордон,польща

Польські фермери 18 квітня поновили блокування напрямків пунктів пропуску "Корчова – Краківець" і "Медика – Шегині".

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Зазначається, що блокування руху на обидвох напрямках розпочалося о 9:00.

"На напрямку пункту пропуску "Краківець" обмежується рух вантажних транспортних засобів, які прямують у бік України, а у напрямку "Шегині" – як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд", – йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, протестувальники планують блокувати рух у "Краківці" до 9:00 20 квітня, в "Шегині" – до 9:00 19 квітня, додали прикордонники.

Станом на сьогодні в чергах на території Польщі на цих напрямках очікують на проїзд в бік України близько 1500 вантажівок.

Водночас ускладнень для руху легкових автомобілів та автобусів не передбачається.

Читайте також: Уряд Польщі засекретив перелік імпортерів українського зерна через "негативні наслідки"

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску, у тому числі "Зосин-Устилуг". Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Увечері 21 березня польські фермери призупинили акцію протесту на прикордонному пункті пропуску "Зосин-Устилуг". За день до цього вони припинили блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика"-"Шегині". А 28 березня тимчасово призупинили блокувати рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув". Блокада останнього пункту поновилася 2 квітня, але 16 квітня знову призупинилася.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу

Автор: 

Держприкордонслужба (604) кордон (1125) Польща (2419)


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Топ коментарі
+8
Поляк и кацап -братья навек?
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18.04.2024 10:57
+8
якось пшецькі підари підозріло в унісон діють з кацапнею...
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18.04.2024 10:57
+8
а чому це раптом називають їх "фермерами"? Розказати вам що роблять справжні фермери в середині квітня, в розпал весни? І взагалі чи в них є час голову підняти? Зараз якщо фермеру страйкувати - весь рік сидіти потім і курити бамбук
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18.04.2024 11:01
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18.04.2024 10:57 Відповісти
Поляк и кацап -братья навек?
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18.04.2024 10:57 Відповісти
якось пшецькі підари підозріло в унісон діють з кацапнею...
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18.04.2024 10:57 Відповісти
а чому це раптом називають їх "фермерами"? Розказати вам що роблять справжні фермери в середині квітня, в розпал весни? І взагалі чи в них є час голову підняти? Зараз якщо фермеру страйкувати - весь рік сидіти потім і курити бамбук
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18.04.2024 11:01 Відповісти
які такі фермери? ці польські іуди, які відробляють 30 сребників у московських хазяїв. влада польщі нічого не робить з цими паскудами, то я розумію, що вона також є іуди.
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18.04.2024 11:13 Відповісти
у нас полиці тріщать від польської продукції!
багато чого ми виробляємо самі в достатній кількості.
а чому б нам не виставити пости на дорогах???
тай тоді побачимо як польські виробники всього цього, почнуть писдити польських фермерів...
але ж ***** у нас все заборонено, страйки, мітинги, демонстрації, тим більше, блокада чогось...
бо не на часі, ****!!!
ми лиш повинні, зобов"язані, маємо, та мусимо, згідно останнім законам від нєв"******* команди боневтіка, яка веде нас в щасливе майбутнє.
тобто на ешафот
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18.04.2024 11:16 Відповісти
А тим часом країна Балтії почала закупляти зерно в мокшандії
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18.04.2024 11:17 Відповісти
А фрацузи ставлять рекорди з закупівлі газу у кацапні...
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18.04.2024 12:04 Відповісти
Яка конкретно країна Балтії почала закувапати зерно. Бо поки ми бачимо, що польща активно купує у росії агропродукцію вкрадену в Україні
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18.04.2024 13:04 Відповісти
Вродіби Литва . Гугл вам в руки
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18.04.2024 14:16 Відповісти
Все логічно: польща заблокувала транзит українського зерна. Де їм іще брати збіжжя?
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18.04.2024 18:03 Відповісти
годі писати польски фермери, до фермерів ця гидота не має ніякого відношення
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18.04.2024 11:38 Відповісти
Титушкам чекисты опять подвезли мешок злотых.
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18.04.2024 11:40 Відповісти
Не мудрі люди.
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18.04.2024 11:47 Відповісти
то хай би поливали своїх керовніков, а навіщо блокувати український кордон???
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18.04.2024 12:05 Відповісти
У цього холуя бидло, яке поливає державні установи лайном та користається державним кордоном, як власним парканом в садибі, це культурні люди, блд. А українці, бачте, в нього дикуни.
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18.04.2024 12:17 Відповісти
Все к то в вами не согласен - холуй. Очень интересная идеология. - когда все дураки, а ты - королева!
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18.04.2024 12:42 Відповісти
По тому что вы пишите - четко видно что тут московит и дикарь. Старайтесь. Всякий кто посмотрит тех полятков. как их кидают, и как их вставляют, как они борятся за свое будузее - думаю сделает выводы.
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18.04.2024 12:40 Відповісти
ватнік, чому ти сюди приліз? Всім і так зрозуміло, що ти проплачений. Люба освічена людина зрозуміє, що землероб не може стояти на кордоні в період, коли треба пахати.
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18.04.2024 13:03 Відповісти
Люди, есть йотюб ихний "Рольництво" называется, по польски надо понимать, посмотрите как они навозом заливают офисы своих начальников ... а вы выливаете свою грязь тут, свою необразованность и свою дикость! Вместо того чтобы офису Зеленского подлить! Но как же - там вас ждет полиция, и суд с тюрьмой. А польских землеробов - можно просто так полить дерьмом!
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18.04.2024 12:44 Відповісти
Які конкретно вимоги у рольників до України? Ніяких! Всі вимоги виключно до власної влади. Україна стала заручником польського політичного популізму і брехні. Хіба "зємлєроб" буде весною стояти і блокувати?! Йому, що більше нічим зайнятися у найгарячіший період??? Включи мозок, ватнік!
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18.04.2024 13:01 Відповісти
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18.04.2024 12:51 Відповісти
Скоти, а не люди! Ці ваші рольники.
Заблокуйте нахєр ввезення усіх польських продовольчих товарів в Україну, завтра ту фермерську мерзоту винесуть на вилах і виробники сиру, і ковбаси, і курятини, та ін.
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18.04.2024 12:58 Відповісти
Фермери зараз в полі, бо весна, а то кацапські виплодки
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18.04.2024 13:23 Відповісти
Польська влада їх туди і відправляє. Підступні курви ці поляки.

Йшли б краще українок-біглянок спокушали. Бо вони там без чоловіків геть занудьгували.
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18.04.2024 13:48 Відповісти
Замість роботи в полі на своїх землях вони день і ніч на пунктах пропуску. Це справжні фермери чи ряжені?
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18.04.2024 14:06 Відповісти
Ці "фермери" стільки часу блокують кордон, що напевне й забули, що таке ферма.
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18.04.2024 17:54 Відповісти
ФЕРМЕРИ В ПОЛЬШІ БЛОКУЮТЬ АЛЕ ЧОМУСЬ НЕ СІЮТЬ І НЕ ОРЮТЬ ЗЕМЛЮ СВОЮ..МАБУТЬ ПЛАТЕТЬ БІЛЬШЕ З КРЕМЛЯ
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19.04.2024 00:20 Відповісти

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