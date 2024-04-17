Компенсація багаторічного недофінансування: Оборонні бюджети країн ЄС за два роки зросли на 20%

Із початку повномасштабної загарбницької війни Росії проти України Європа почала компенсувати багаторічне недофінансування секторів безпеки й оборони, тож національні оборонні бюджети країн-членів зросли в середньому на 20% з 2022 року.

Про це заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Європейському саміті з безпеки й оборони, передає Укрінформ.

"Європейська оборона є завданням для всієї Європи – для її країн-членів та для країн-членів, які мають тісно співпрацювати одне з одним. Країни-члени наростили оборонні витрати, їх національні оборонні бюджети зросли на 20% з 2022 року. Це була компенсація за роки недостатнього фінансування", – сказала фон дер Ляєн.

Водночас, за її словами, країни Європи більше витрачають разом на спільні спроможності та проєкти.

"Європейський фонд миру дозволив мобілізувати 6,1 млрд євро для підтримки Збройних Сил України з летальним та нелетальним обладнанням і постачанням", – зазначила президентка Єврокомісії.

Вона зауважила, що в рамках Європейського оборонного фонду європейські країни більше інвестують разом у розвиток сучасних спроможностей в таких критично важливих сферах, як військово-морський флот, повітряні засоби, системи раннього попередження космічного базування та засоби кібернетичного захисту.

У рамках останньої пропозиції щодо формування Європейської програми оборонної промисловості Єврокомісія пропонує виділити на такі цілі додатково 1,5 млрд євро з бюджету ЄС.

Це, на думку фон дер Ляєн, дозволить просуватися далі у зміцненні суверенітету Європи.