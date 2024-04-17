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Наслідки мобілізації від Путіна: Російські підприємства повідомили про рекордний дефіцит працівників

росія,промисловість

Забезпеченість кадрами в Росії у першому кварталі 2024 року впала до мінімуму за всю історію спостережень, плани компаній за наймом на другий квартал – на максимумі.

Про це повідомляє центробанк РФ у моніторингу підприємств, передає The Moscow Times.

За оцінками російських підприємств, у першому кварталі проблема нестачі персоналу посилилася.

Забезпеченість працівниками склала мінус 28,2 пункта (це баланс відповідей – різниця між кількістю тих, хто забезпечений, та тих, хто відчуває нестачу працівників). Найгостріший дефіцит кадрів, як і раніше, – на підприємствах обробних виробництв, що випускають продукцію інвестиційного та споживчого призначення

У другому кварталі підприємства основних галузей економіки планують збільшити чисельність працівників. Однак невідомо, де вони їх візьмуть: вільних рук в економіці РФ майже не залишилося. Безробіття – на історичних мінімумах, а попит на працю (кількість зайнятих плюс вакансії) зрівнялася з пропозицією (робоча сила).

Серед причин дефіциту персоналу: збільшення армії, збільшення кількості робочих місць у ВПК, демографія та від'їзд із країни.

Зазначається, що для вирішення проблеми дефіциту кадрів багато підприємств готові залучати персонал, що володіє не всіма потрібними компетенціями, у тому числі з-поміж студентів, пенсіонерів, мігрантів, окремі компанії намагаються утримувати досвідчених фахівців старшого віку, багато хто намагається підвищити продуктивність праці та оптимізувати виробничі процеси.

ЦБ Росії з 1998 року щомісяця опитує приблизно 15 тис. компаній про їх оцінки поточної ситуації та очікування.

Автор: 

робота (863) росія (14111) мобілізація (461)


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це все дурниці. Приїдуть північні корейці, напельці, сомалійці. Дарма що нема кваліфікації. Будуть прибирати цеха і перетаскувати вантіажі за копійки
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17.04.2024 21:21 Відповісти
Набирайте с бамбаса))
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17.04.2024 21:34 Відповісти
А в нас хіба не те саме?
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17.04.2024 23:08 Відповісти
Ні. В Україні великий рівень офіційного безробіття - 16-19%. Та досі надто великий рівень життя (з-за тіньової зайнятості, контрабанди, низької ціни комунальних послуг та міжнародних соцвиплат), аби люди погоджувались "на будь-яку" роботу (ну, мається на увазі - що за 12-16 тисяч працювати не хочуть навіть ВПО). Тому в багатьох сферах досі і вакансій достатньо, а в інших сферах і конкурси на вакансії є та успішно заповнюються.

Ну і, звичайно, всілякі наволочі типу Гетьманцева та ДБР/БЕБ настільки "скубуть гусака" і не дозволяють розвиватись виробництвам в Україні, що навіть виробництва військових товарів або зброї, які могли би як пилосос прибрати всі вільні кадри з ринку праці, знаходяться в ситуації "та пішли ви всі нахєр, краще нічого не робити, аби тільки не лізли".
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18.04.2024 15:52 Відповісти
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18.04.2024 08:22 Відповісти

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