Наслідки мобілізації від Путіна: Російські підприємства повідомили про рекордний дефіцит працівників
Забезпеченість кадрами в Росії у першому кварталі 2024 року впала до мінімуму за всю історію спостережень, плани компаній за наймом на другий квартал – на максимумі.
Про це повідомляє центробанк РФ у моніторингу підприємств, передає The Moscow Times.
За оцінками російських підприємств, у першому кварталі проблема нестачі персоналу посилилася.
Забезпеченість працівниками склала мінус 28,2 пункта (це баланс відповідей – різниця між кількістю тих, хто забезпечений, та тих, хто відчуває нестачу працівників). Найгостріший дефіцит кадрів, як і раніше, – на підприємствах обробних виробництв, що випускають продукцію інвестиційного та споживчого призначення.
У другому кварталі підприємства основних галузей економіки планують збільшити чисельність працівників. Однак невідомо, де вони їх візьмуть: вільних рук в економіці РФ майже не залишилося. Безробіття – на історичних мінімумах, а попит на працю (кількість зайнятих плюс вакансії) зрівнялася з пропозицією (робоча сила).
Серед причин дефіциту персоналу: збільшення армії, збільшення кількості робочих місць у ВПК, демографія та від'їзд із країни.
Зазначається, що для вирішення проблеми дефіциту кадрів багато підприємств готові залучати персонал, що володіє не всіма потрібними компетенціями, у тому числі з-поміж студентів, пенсіонерів, мігрантів, окремі компанії намагаються утримувати досвідчених фахівців старшого віку, багато хто намагається підвищити продуктивність праці та оптимізувати виробничі процеси.
ЦБ Росії з 1998 року щомісяця опитує приблизно 15 тис. компаній про їх оцінки поточної ситуації та очікування.
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Ну і, звичайно, всілякі наволочі типу Гетьманцева та ДБР/БЕБ настільки "скубуть гусака" і не дозволяють розвиватись виробництвам в Україні, що навіть виробництва військових товарів або зброї, які могли би як пилосос прибрати всі вільні кадри з ринку праці, знаходяться в ситуації "та пішли ви всі нахєр, краще нічого не робити, аби тільки не лізли".