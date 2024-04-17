Заарештоване білоруське судно продали на СЕТАМ за 5,4 мільйона. ФОТО

Заарештоване в Ізмаїлі у квітні 2022 року білоруське судно "Надєжда" продали з аукціону на платформі OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції) двома лотами за 5,4 млн грн.

Торги з продажу 20,4% судна відбулися ще 5 лютого. Решту – 79,6% білоруського суховантажу – продали 10 квітня, передає LIGA.net.

Переможцем обох аукціонів стало одеське ТОВ "Ньюенерджі" – український портовий оператор, власник універсального перевантажувального комплексу з перевалки вантажів у Ізмаїлі.

Під час перших торгів переможна ставка досягла 1,17 млн грн.

Другий аукціон завершився ставкою 4,26 млн грн, такою була й стартова ціна лота. Переможець має 10 днів для того, щоб розрахуватися за лот.

Суховантаж "Надєжда" призначений для перевезення генеральних, насипних сільськогосподарських вантажів, контейнерів. Його довжина становить 73,8 м, ширина – 10,2 м, осадка з повним вантажем – 2 м. Валова місткість судна – 3220 кубометрів, чиста місткість – 110 кубометрів, вантажопідйомність – 730 тонн.

Клас судна – "О", "О-пр". Річкові судна цього класу можуть виходити в плавання при хвилях заввишки більш як 2 м і шириною понад 20 м.

Побудували "Надєжду" у 2002 році в Білорусі. Спочатку судно використовувалося для доставлення калійних добрив Дніпром з білоруського Мозиря у Миколаїв. Після модернізації суховантаж почав перевозити мультимодальні вантажі, зокрема й українське зерно.

"Надєжда" була єдиним білоруським судном класу "річка – море" й використовувалася для доправлення вантажів, крім України, у Сербію та Румунію.

У квітні 2022 року Державне бюро розслідувань виявило судно "Надєжда" та ще один суховантаж в акваторії порту Ізмаїл. Українські правоохоронці заявили, що судна були залучені до логістичних операцій на Дунаї в інтересах РФ.

Судна передали на зберігання Адміністрації морських портів, а до Одеської ОВА передали документи щодо можливості їх націоналізації.









