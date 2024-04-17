Литва виділила 15 мільйонів євро на програму реабілітації українських військових

Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації українських військових – на це вона виділила близько 15 млн євро.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Кошти будуть спрямовані безпосередньо на реконструкцію лікарень і навчання фахівців.

"Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації для поранених українських солдатів. Ми сприятимемо розвитку відповідної інфраструктури та послуг трьох балтійських країн у Львові, Дніпрі і Житомирі", – зазначила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.

Раніше повідомлялося, що Литва виділить 3 млн євро на виробництво FPV-дронів для України.