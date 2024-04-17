Литва виділила 15 мільйонів євро на програму реабілітації українських військових
Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації українських військових – на це вона виділила близько 15 млн євро.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
Кошти будуть спрямовані безпосередньо на реконструкцію лікарень і навчання фахівців.
"Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації для поранених українських солдатів. Ми сприятимемо розвитку відповідної інфраструктури та послуг трьох балтійських країн у Львові, Дніпрі і Житомирі", – зазначила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.
Раніше повідомлялося, що Литва виділить 3 млн євро на виробництво FPV-дронів для України.
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