Для шкільного укриття вартістю 77 мільйонів замовили гумову плитку за завищеною у 4 рази ціною

Відділ освіти Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької області 10 квітня за результатами тендеру уклав угоду з ТОВ "Центр-Монтаж-Енерго" про будівництво шкільного укриття вартістю 77,46 млн грн.

За умовами угоди, до вересня 2025 року потрібно збудувати протирадіаційне укриття на 600 осіб для ліцею №4 по вул. Будівельників, 63, пишуть "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

Проєкт укриття замовили ТОВ "Всеукраїнський центр державно-приватного партнерства" за 1,45 млн грн. Він включав спортивний майданчик: футбольне поле на 4 536 кв. м і бігову доріжку на 575 кв. м.

У підсумковій відомості ресурсів 749 тис. грн припадає на зелену гумову плитку PuzzleGym 500x500x40 мм по 4 534 грн за квадратний метр. Але тернопільський виробник "PuzzleGym" продає таку плитку вчетверо дешевше – по 1 102 - 1 160 грн за квадратний метр.

Готовий важкий кладковий цементний розчин М150 у кошторисі врахували по 3 612 грн за кубометр. Проте ладижинський виробник "Український продукт" пропонує розчин М150 по 2 900 грн за кубометр, що на 20% дешевше.

За підрахунками "Наших грошей", також у кошторисі завищені ціни на арматуру та бетон.

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Фірма "Центр-Монтаж-Енерго" отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Відділ освіти Ладижинської міськради нині очолює Юрій Журба – депутат Ладижинської міськради від партії "Наш край", а уповноваженою особою є Олеся Манзюк. Обов’язки мера Ладижина виконує інший представник "Нашого краю" у міськраді – Олександр Коломієць.

ТОВ "Центр-Монтаж-Енерго" зареєстроване в 2016 році в Умані Черкаської області на Валентину і Віту Кокодзей. Вони володіють ТОВ "Технобуд", а Валентина Кокодзей – ПП "Центр-Монтаж-Енерго". Усі три фірми зареєстровані в одному будинку по вул. Успенська, 17, як і ГО "Футбольний клуб "Центр-Монтаж-Енерго" Ігоря Горбатюка та Олега Діденка.

Віта Кокодзей – дружина Володимира Кокодзея, колишнього депутата Черкаської облради від партії "Відродження". У 2019 році Кокодзея затримували за отримання хабаря. Нині суд у цій справі триває, втім у судовому розгляді оголошено перерву через мобілізацію Кокодзея.

У 2019 році АМКУ оштрафував ПП "Центр-Монтаж-Енерго", ТОВ "МБП-Тепломережа" і ТОВ "Імперія води Україна" за змову на тендері на реконструкцію фонтану в Умані за 23,1 млн грн. Залучення грошей на роботи лобіював нардеп Антон Яценко.