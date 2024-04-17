ДБР передало до суду справу про закупівлю посадовцями Міноборони неякісних бронежилетів на 1,4 мільярда

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування стосовно колишніх високопосадовців Міністерства оборони України, які закупали неякісну амуніцію для військових.

Як ідеться в повідомленні ДБР, дії зловмисників загрожували життю та здоров'ю українських захисників і завдали багатомільйонних збитків державі, наразі обвинувальний акт направлено до суду.

За даними слідства, підозрюваними у справі є колишні заступник міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, т.в.о начальника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів, а також т.в.о начальника центрального управління контролю якості Міністерства оборони, дії яких спричинили тяжкі наслідки на 1,4 млрд гривень та розтрату понад 222 млн грн.

"Ексзаступник міністра оборони, зокрема, лобіював укладення договорів про постачання речового майна для військових: бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних Сил України за завищеними цінами та низької якості на загальну суму понад 1,4 млрд грн. Усі договори укладалися за умови повної передплати", - зазначається у повідомленні.

У другому епізоді фігуранти замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості. При цьому була здійснена стовідсоткова передоплата та порушена визначена інструкцією Міністерства процедура здійснення контролю за якістю товару.

"У результаті Збройні Сили України отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю. Це призвело не лише до втрати 222 млн грн бюджетних коштів, а й до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров’ю особового складу ЗСУ", - наголошують у ДБР.

За сприяння Державної аудиторської служби України колишнім посадовцям було повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.