Споживання електроенергії сьогодні зросло на 7%, "Укренерго" знову закликає економити

Споживання електроенергії в Україні 17 квітня значно зросло, водночас можливості для збільшення виробництва електроенергії обмежені внаслідок російських ударів по енергетиці.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

"Від ранку споживання перевищує вчорашній рівень на майже 7%. Це створює додаткове навантаження на електростанції – необхідно додатково увімкнути одразу 3 блоки на теплових електростанціях. Але після трьох російських масованих атак такої можливості немає", – наголосили в компанії.

В "Укренерго" додали, що імпорт електроенергії, який є ринковим засобом покриття дефіциту в енергосистемі, сьогодні також майже вдвічі менший.

Відтак українців закликають економити електроенергію, особливо – з 19:00 до 22:00, адже ці години критичні для перенавантаження енергосистеми. Своєю чергою бізнес та промисловість мають зменшити освітлення реклами, вітрин та вивісок у вечірні години та переглянути виробничі процеси з урахуванням ощадливого споживання електрики.

Водночас в "Укренерго" визнають, що попри ці заклики, споживання електроенергії зростає. Про це свідчить "кіт Графік", за допомогою якого в "Укренерего" ілюструють піки споживання, що нагадують вуха кота.

Як повідомлялося, внаслідок останніх ворожих обстрілів Україна втратила 7 ГВт потужностей генерації електроенергії, зазначав міністр енергетики Герман Галущенко.

Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України

Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей. Крім того, великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, вона зупинила роботу.

Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС.

У державному "Центренерго" заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали Канівська та Дністровська ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський.