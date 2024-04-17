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Новини
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Споживання електроенергії сьогодні зросло на 7%, "Укренерго" знову закликає економити

свет

Споживання електроенергії в Україні 17 квітня значно зросло, водночас можливості для збільшення виробництва електроенергії обмежені внаслідок російських ударів по енергетиці.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

"Від ранку споживання перевищує вчорашній рівень на майже 7%. Це створює додаткове навантаження на електростанції – необхідно додатково увімкнути одразу 3 блоки на теплових електростанціях. Але після трьох російських масованих атак такої можливості немає", – наголосили в компанії.

В "Укренерго" додали, що імпорт електроенергії, який є ринковим засобом покриття дефіциту в енергосистемі, сьогодні також майже вдвічі менший.

Відтак українців закликають економити електроенергію, особливо – з 19:00 до 22:00, адже ці години критичні для перенавантаження енергосистеми. Своєю чергою бізнес та промисловість мають зменшити освітлення реклами, вітрин та вивісок у вечірні години та переглянути виробничі процеси з урахуванням ощадливого споживання електрики.

Водночас в "Укренерго" визнають, що попри ці заклики, споживання електроенергії зростає. Про це свідчить "кіт Графік", за допомогою якого в "Укренерего" ілюструють піки споживання, що нагадують вуха кота.

Споживання електроенергії в Україні 17 квітня 2024 року.

Як повідомлялося, внаслідок останніх ворожих обстрілів Україна втратила 7 ГВт потужностей генерації електроенергії, зазначав міністр енергетики Герман Галущенко.

Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України

Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей. Крім того, великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, вона зупинила роботу.

Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС.

У державному "Центренерго" заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали Канівська та Дністровська ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський.

Автор: 

електроенергія (4220) Укренерго (1984) відключення світла (598)


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Топ коментарі
+6
Своєю чергою бізнес та промисловість мають зменшити освітлення реклами, вітрин та вивісок у вечірні години та переглянути виробничі процеси з урахуванням ощадливого споживання електрики. Джерело: https://biz.censor.net/n3484915
То може просто заборонити це нікому непотрібне це світлове шоу?
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17.04.2024 21:25
+5
Можна трвнсляцію Бидломарафону вимкнути у вечірні години. Думаю, хороший варіант. А як ні - то йдіть лісом.
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17.04.2024 21:43
+4
насправді вісім, і дощ, а вологе повітря має підвищену теплопровідність, тому в хаті дюдя
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17.04.2024 19:28
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Сауни в Києві відімнкніть
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17.04.2024 19:24 Відповісти
Нізя
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17.04.2024 21:48 Відповісти
Бабі галі холодно, на вулиці кошмарних 14 градусів тепла, фактично замерзає. Як тут не включати електробатарею, ну от як?
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17.04.2024 19:25 Відповісти
насправді вісім, і дощ, а вологе повітря має підвищену теплопровідність, тому в хаті дюдя
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17.04.2024 19:28 Відповісти
Дюдя, така дюдя що я в футболці на роботу і з роботи ходив.
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17.04.2024 21:42 Відповісти
то ти і з гори звезеш
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17.04.2024 21:50 Відповісти
А може просто треба трошки відвикати від супермегакомфортного життя? При +12-15 прекрасно живеться. Для чого опалення задирать в +24? Бісить. В який, курва, магазин не зайдеш, всюди +24-27, шоб курки-продавщесси напівголими цицьками могли трусить задля підвищення продажів.
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18.04.2024 10:10 Відповісти
ну, нє.. 12-15 це холодно. Хіба що вночі, закутавшись ув теплу ковдру з головою, шоп тіко ніс надвір..
а вдень тра' хоча п 20 - ідеальна кімнатна тімпіратура.
про 24-27 згоден, запарка. Особливо, коли знадвору заходиш, а в магазині дихати важко і в піт кидає. Але як побачу отих дівчат з напівоголеними персами, то забуваю чого туди прийшов.. так шо можу нічого й не купити, бо цицьок наївся)
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18.04.2024 10:28 Відповісти
Коли у нас в місті вирішили перевести комунальну сферу на електричні водонагрівачі до сумнозвісних подій, без модернізації мереж, багато хто думав що це непогано. Також "підключення" природного газу до приватних будинків коштує близько 50 тис. грн, це коли труба по вулиці, без урахування матеріалов та робіт в середині будинку. Тому всіх повісили на електрику.
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17.04.2024 21:04 Відповісти
так похолодало.. а опалення відключили достроково
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17.04.2024 19:25 Відповісти
В Конче-Заспі потрібно знизиту температуру в басейнах
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17.04.2024 19:29 Відповісти
Електроенергію заощаджуватимуть, не все звичайно, але тільки тоді, коли підвищать на неї ціну. І вийдуть на рівень ринкової, як і сам закон про цей ринок, ухвалений та підписаний попередніми рехформаторами.
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17.04.2024 19:42 Відповісти
Ринкового рівня не буде ніколи, якщо постійно ремонтувати та заміняти обладнання у зв'язку з обстрілами, її собівартість буде найвища у світі.
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17.04.2024 21:30 Відповісти
Вважаю, нехай буде ринковою, за собівартість ремонтів. Бидло має платити за

[х] Зєлєнскій
[ ] Порошенко

У бюлетені.
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17.04.2024 21:47 Відповісти
Вже працюють тільки холодильники, та мобільні з лептопами. Куди далі економити?
А в кого газу немає, то ще треба приготовити щось. А в когось і води гарячої немає- то тільки нагрівач. А на вулиці холодно, і в квартирах у багатьох теж не Африка. А багато людей є і малі, і старшого віку, і хворі- їм митися в крижаній воді якось не дуже можна. За нинішніх тарифів багато людей вже споживають мінімум, і борги за світло та комуналку тільки зростають, якщо що.
Так що, це явно не про брак заощадливості (Конча-Заспу не рахуємо), а скоріше про бажання "ахметових і ко" виїхати на чужому горбу. Що ваші дописи тільки й підтверджують.
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18.04.2024 19:27 Відповісти
Прохання не діють. Тільки віялові відключення декому нагадують що в країні війна
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17.04.2024 21:11 Відповісти
Своєю чергою бізнес та промисловість мають зменшити освітлення реклами, вітрин та вивісок у вечірні години та переглянути виробничі процеси з урахуванням ощадливого споживання електрики. Джерело: https://biz.censor.net/n3484915
То може просто заборонити це нікому непотрібне це світлове шоу?
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17.04.2024 21:25 Відповісти
Можна трвнсляцію Бидломарафону вимкнути у вечірні години. Думаю, хороший варіант. А як ні - то йдіть лісом.
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17.04.2024 21:43 Відповісти
Балансуйте освітленням вулиць і прибирайте освітлення фасадів та реклами комерційних закладів. Не? то ідіть із своїми закликами на#ер
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18.04.2024 01:15 Відповісти
Це щодо Трипільської ТЕЦ і Києва.... Нічого не змінилося, що була ТЕЦ, що не було то може почнемо вимикати те що не має критичної потреби замість обмеження підприємств? Можливо розробимо графіки споживання і змінність підприємств, тощо. Знову нє? то знову ідіть тудиж...
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18.04.2024 01:19 Відповісти
Все просто - багатотарифні лічильники. А потім виміряємо споживання в пікові часи. Всі в кого, умовно до 100-300 (ну скільки там адекватно має бути) кіловат в цей час - звичайний тариф. А всім хто більше - тариф х100.
Як результат, більша частина споживачів не постраждає, а от ті хто заряджає електромобілі, "крутить" кондиціонери і т.п. в критичні для споживання часи, той і буде балансувати електромережу. А ще, звісно вимикати вуличне освітлення і т.п.
Просто оці заклики економити.....вони не діють. Більш ніж впевнений, що більшість думає - нехай економить інший.
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18.04.2024 01:31 Відповісти
Коли попередня влада просила прикрутити газ на пару діб(відокремлювання від російського-не путати з транзітом) на гімно ісходили карманні чушки на алігархічних помийках,соц.сеті взривалися проносом "геноцід,кривава хунта".Зараз тиша.Чи тоді війни не було???Зараз це просить частна компанія Ахметова ДТЕК ніхто не звинувачує не призідента,ні правітельство,ні владу.Повна тиша.Гупікі чому мовчимо.Яценюк з мін.палива подали в отставку.Де пуштун та інша шушера.
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18.04.2024 05:42 Відповісти
Да не буде ніхто нічого економити! Вимикайте та й годі! Досить вести пусті балачки про міфічну економію та економіку! Кожен на цій території під назвою Україна думає лише про себе і більше нікого. Що є, те є.
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18.04.2024 08:09 Відповісти
а хто ше про тебе подумає і подбає крім тебе самого?
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18.04.2024 10:30 Відповісти
На вулиці дуже суттєво похолодало, дуже. І, раптом, здивування, що стали більше споживати люди. І купа проплачених "ботів" налізла, мовляв, о, "а, давайте тарифи ще загонимо".
Звичайно- від того одразу додаткова "генерація намалюється". Схоже, війна війною, а комусь, як завжди, тільки зайвий привід поманіпулювати тарифами та "рубільником". Так виходить?

В більшості людей, вже працюють в основному, тільки холодильники, та мобільні з лептопами. Куди далі економити?
Ну, плюс, в кого газу немає, то ще треба приготовити щось. А в когось і води гарячої немає- то тільки нагрівач. А на вулиці холодно, і в квартирах у багатьох теж не Африка. А багато людей є і малі, і старшого віку, і хворі- їм митися в крижаній воді якось не дуже можна, як і, загалом, бути в холоді. За нинішніх тарифів багато людей вже споживають мінімум, і борги за світло та комуналку тільки зростають, якщо що.
Зимою 2022-2023, якщо що, вже були віялові відключення електроенергії, і споживання, при тому, зовсім не впало. Бо є читкій мінімум, який людина, сім'я, мучить в той чи інший спосіб споживати. Є певний режим, за якого техніка працює найбільш економічно, ті ж самі холодильники - від цього нікуди не дінешься, ніяк.
Так що, ця історія явно не про брак заощадливості в звичайних споживачів (Конча-Заспу та ін. не рахуємо), а скоріше про бажання "ахметових і ко" виїхати на чужому горбу. Що багато однакових дописів згори це тільки й підтверджують.

А от щодо чого ще можна якось погодитися, так це щодо рекламної ілюмінації в вечірні години. Так, тут певні можливісті для економії є. І рекламу, якщо комусь в такий час дуже треба, то можна заживити від іншого джерела, як варіант.
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18.04.2024 20:12 Відповісти

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