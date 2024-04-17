Споживання електроенергії сьогодні зросло на 7%, "Укренерго" знову закликає економити
Споживання електроенергії в Україні 17 квітня значно зросло, водночас можливості для збільшення виробництва електроенергії обмежені внаслідок російських ударів по енергетиці.
Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".
"Від ранку споживання перевищує вчорашній рівень на майже 7%. Це створює додаткове навантаження на електростанції – необхідно додатково увімкнути одразу 3 блоки на теплових електростанціях. Але після трьох російських масованих атак такої можливості немає", – наголосили в компанії.
В "Укренерго" додали, що імпорт електроенергії, який є ринковим засобом покриття дефіциту в енергосистемі, сьогодні також майже вдвічі менший.
Відтак українців закликають економити електроенергію, особливо – з 19:00 до 22:00, адже ці години критичні для перенавантаження енергосистеми. Своєю чергою бізнес та промисловість мають зменшити освітлення реклами, вітрин та вивісок у вечірні години та переглянути виробничі процеси з урахуванням ощадливого споживання електрики.
Водночас в "Укренерго" визнають, що попри ці заклики, споживання електроенергії зростає. Про це свідчить "кіт Графік", за допомогою якого в "Укренерего" ілюструють піки споживання, що нагадують вуха кота.
Як повідомлялося, внаслідок останніх ворожих обстрілів Україна втратила 7 ГВт потужностей генерації електроенергії, зазначав міністр енергетики Герман Галущенко.
Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України
Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей. Крім того, великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, вона зупинила роботу.
Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС.
У державному "Центренерго" заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.
Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали Канівська та Дністровська ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський.
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а вдень тра' хоча п 20 - ідеальна кімнатна тімпіратура.
про 24-27 згоден, запарка. Особливо, коли знадвору заходиш, а в магазині дихати важко і в піт кидає. Але як побачу отих дівчат з напівоголеними персами, то забуваю чого туди прийшов.. так шо можу нічого й не купити, бо цицьок наївся)
[х] Зєлєнскій
[ ] Порошенко
У бюлетені.
А в кого газу немає, то ще треба приготовити щось. А в когось і води гарячої немає- то тільки нагрівач. А на вулиці холодно, і в квартирах у багатьох теж не Африка. А багато людей є і малі, і старшого віку, і хворі- їм митися в крижаній воді якось не дуже можна. За нинішніх тарифів багато людей вже споживають мінімум, і борги за світло та комуналку тільки зростають, якщо що.
Так що, це явно не про брак заощадливості (Конча-Заспу не рахуємо), а скоріше про бажання "ахметових і ко" виїхати на чужому горбу. Що ваші дописи тільки й підтверджують.
То може просто заборонити це нікому непотрібне це світлове шоу?
Як результат, більша частина споживачів не постраждає, а от ті хто заряджає електромобілі, "крутить" кондиціонери і т.п. в критичні для споживання часи, той і буде балансувати електромережу. А ще, звісно вимикати вуличне освітлення і т.п.
Просто оці заклики економити.....вони не діють. Більш ніж впевнений, що більшість думає - нехай економить інший.
Звичайно- від того одразу додаткова "генерація намалюється". Схоже, війна війною, а комусь, як завжди, тільки зайвий привід поманіпулювати тарифами та "рубільником". Так виходить?
В більшості людей, вже працюють в основному, тільки холодильники, та мобільні з лептопами. Куди далі економити?
Ну, плюс, в кого газу немає, то ще треба приготовити щось. А в когось і води гарячої немає- то тільки нагрівач. А на вулиці холодно, і в квартирах у багатьох теж не Африка. А багато людей є і малі, і старшого віку, і хворі- їм митися в крижаній воді якось не дуже можна, як і, загалом, бути в холоді. За нинішніх тарифів багато людей вже споживають мінімум, і борги за світло та комуналку тільки зростають, якщо що.
Зимою 2022-2023, якщо що, вже були віялові відключення електроенергії, і споживання, при тому, зовсім не впало. Бо є читкій мінімум, який людина, сім'я, мучить в той чи інший спосіб споживати. Є певний режим, за якого техніка працює найбільш економічно, ті ж самі холодильники - від цього нікуди не дінешься, ніяк.
Так що, ця історія явно не про брак заощадливості в звичайних споживачів (Конча-Заспу та ін. не рахуємо), а скоріше про бажання "ахметових і ко" виїхати на чужому горбу. Що багато однакових дописів згори це тільки й підтверджують.
А от щодо чого ще можна якось погодитися, так це щодо рекламної ілюмінації в вечірні години. Так, тут певні можливісті для економії є. І рекламу, якщо комусь в такий час дуже треба, то можна заживити від іншого джерела, як варіант.