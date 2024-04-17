В Україні різко зросли ціни на капусту

З початку поточного тижня українські фермери різко підвищили оптові ціни на білоголову капусту.

Зараз капуста минулорічного врожаю надходить у продаж по 8-13 грн за кілограм, що в середньому на 40% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

"Своє рішення виробники аргументують сезонним скороченням пропозиції даної продукції на тлі стабільно високого попиту. Так, на сьогоднішній момент пропозиція білокачанної капусти врожаю 2023 року на ринку значно скоротилася, при цьому попит на дану продукцію досить високий", – зазначається у повідомленні.

Відтак фермери, які мають достатні запаси білокачанної капусти, почали підвищувати ціни на цю продукцію.

Водночас наразі ціни на капусту в Україні в середньому на 38% нижчі, ніж роком раніше.

Як повідомлялося, українські фермери цього року планують розширювати площі для вирощування цибулі, картоплі й капусти.