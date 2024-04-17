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Міноборони проводить опитування для оцінки корупційних ризиків

міноборони

Міністерство оборони України проводить анонімне опитування зовнішніх зацікавлених сторін із метою оцінки корупційних ризиків у своїй діяльності. Проведення такої оцінки є одним із етапів підготовки Антикорупційної програми Міністерства оборони України на 2025-2027 роки.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

Як повідомляється, робоча група з оцінки корупційних ризиків Міноборони розробила анкету для опитування громадян та юридичних осіб, перш за все, державних підприємств і підприємств ОПК, які взаємодіяли, взаємодіють чи в перспективі можуть взаємодіяти з оборонним відомством в процесі виконання своїх функцій.

Під час опитування вивчатиметься їхня думка, що допоможе виявити корупційні ризики у діяльності оборонного відомства, та визначити заходи впливу на кожен корупційний ризик.

Опитування триватиме до 30 квітня 2024 року.

Взяти участь у опитуванні можна за посиланням.

"Опитування дасть змогу напрацювати дієві кроки щодо запобігання корупції та системно їй протидіяти", – зазначили в Міноборони.

Раніше повідомлялося, що внутрішній аудит, який провело Міністерство оборони України, виявив порушень на загальну суму понад 10 млрд грн.

Автор: 

корупція (465) Міноборони (941) опитування (324)


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Проводять опитування серед корупціонерів?
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17.04.2024 18:32 Відповісти
Всі ці опитування до лампочки. Всі схеми давно відомі , коротко - завищення закупівельних цін та наданих послуг у тч фіктивне закриття будівельних робіт, заниження цін при продажу держмайна. Що вони ще хочуть відкрити для себе ці зеленоригі дебіли? Починайте давати реальні тюремні строки Рєзнікову та ін. Чи ви думаєте, що народ нічого не розуміє ??? Ау! Зелені! Ми не в засРашці!!
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17.04.2024 18:51 Відповісти
Пи.Си. Ржунємагу.

Розкрадання 1,5 мільярда на ***********: Ексчиновник Міноборони Лієв залишився без запобіжного заходу, - Transparency
https://biz.censor.net/news/all https://biz.censor.net/news/all/page/1/archive/0/category/443/sortby/date

https://images.cnscdn.com/e/f/d/a/efda1dca5fe76c0bc652b045976cdbf0/original.jpg https://biz.censor.net/n3484876
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17.04.2024 18:57 Відповісти

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