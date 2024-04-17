У Польщі знайшли майже 5 тисяч нелегальних працівників з України

У 2023 році майже 4,8 тис. українців у Польщі працювали нелегально, найбільше таких випадків виявлено в будівельній галузі.

Про це свідчать дані Національної інспекції праці (PIP), передає Укрінформ із посиланням на Міграційну платформу EWL.

У 2023 році інспектори здійснили 9,1 тис. перевірок легальності працевлаштування іноземців, а також провели 39,4 тис. перевірок законності доручення працедавцями роботи.

Найбільше це стосувалося громадян України – 29,6 тис. перевірок. Під час перевірок на нелегальних роботах торік виявлено 4 747 громадян України (у 2022 році – це було 3948 громадян України).

Кожен четвертий нелегально працевлаштований українець працював на будівництві. Також багато громадян України виконували роботу незаконно у сфері адміністративних послуг, через агентства тимчасової зайнятості, у промисловій переробці та в галузі розміщення та харчування.

Під час перевірок найчастіше було виявлено такі порушення: відсутність необхідного дозволу на працевлаштування, виконання роботи на іншій посаді чи на умовах, відмінних від зазначених у дозволі на роботу, неукладення обов’язкових трудових або цивільноправових договорів.

Також в інспекції повідомили, що у 2023 році від українців отримано 2,6 тис. скарг щодо умов працевлаштування. Це майже вдвічі більше, ніж у 2022 році.

Найчастіше вони стосувалися невиплати заробітної плати або невиплати мінімальної погодинної ставки за цивільноправовими договорами. Громадяни України також повідомляли про відсутність необхідного трудового договору.

Експерти Міграційної платформи EWL повідомляють, що зараз для українців спрощено доступ до ринку праці в Польщі. Достатньо оформити статус тимчасового захисту та обов’язково укласти трудовий договір перед тим, як розпочати роботу з перевіреним роботодавцем.

У Польщі на сьогодні може перебувати приблизно до 3,5 млн громадян України, з яких 1 млн прибув після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.