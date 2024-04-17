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МВФ спрогнозував збільшення держборгу України цьогоріч до 94%. Це менше, ніж очікувалося

мвф

Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення загального державного боргу України нинішнього року до 94% від ВВП країни, що є меншим показником, ніж очікувалося раніше.

Про це йдеться в доповіді "Фінансовий монітор", яку презентував директор Фінансового департаменту МВФ Віктор Гаспар, передає Укрінформ.

Так, у розділі щодо країн з ринком, який розвивається, а також країн із середнім рівнем доходу зазначається, що держборг України в 2024 році сягне 94%.

Цей прогноз є дещо меншим порівняно з жовтневим випуском "Фінансового монітору" – тоді очікувалося, що держборг зросте до 98,6% у 2024 році.

Водночас передбачається, що упродовж наступних років цей показник не перевищить позначки 100%.

До повномасштабного вторгнення РФ в 2021 році державний борг України становив 48,9% від національного ВВП.

Напередодні повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд очікує, що показник економічного зростання України за підсумками нинішнього року становитиме 3,2%, а наступного року – зросте до 6,5%.

Автор: 

держборг (1084) МВФ (1745) прогноз (1080)


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..чергове пАкращення!?
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17.04.2024 18:33 Відповісти

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