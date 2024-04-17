Німеччина запустила ініціативу з пошуку додаткових засобів ППО для України

Уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні.

З ініціативою виступили міністерства закордонних справ та оборони Німеччини, передає Європейська правда із посиланням на Tagesschau.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок та очільник Міноборони Борис Пісторіус вже звернулися до партнерів із ЄС та НАТО, а також до третіх країн, повідомили речники обох міністерств.

Представники відомств не надали жодних подробиць, однак зазначили, що ініціатива "Негайні дії щодо протиповітряної оборони" має на меті якнайшвидше надати Україні ще більшу підтримку у засобах ППО.

За словами речника, "нам потрібно ще раз серйозно розглянути, чи є інші системи, які можна швидко надати Україні".

Раніше повідомлялося, що Німеччина надасть 576 млн євро на чеську ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для України, що дозволить покрити вартість 180 тис. снарядів.