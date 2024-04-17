Перший літак у парку українських авіаперевізників цього року: Skyline Express отримала третє повітряне судно. ФОТО
Українська авіакомпанія Skyline Express, раніше відома як Azur Air Ukraine, отримала ще один літак.
Фото авіалайнера оприлюднив керівник управління безпеки авіаперевізника Василь Гузь, передає LIGA.net.
Ідеться про Boeing 737-9 із реєстраційним номером UR-SLW.
Це перший літак, який надійшов до парку українських авіаперевізників у 2024 році.
Повітряне судно побудоване у 2009 році, з 2013 до 2022 року його використовували "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), у 2023 році – турецька авіакомпанія Mavi Gok Airlines (MGA).
Про авіакомпанію
Skyline Express афілійований із туроператором Anex Tour, який активно працював на російському та українському ринках. Зараз у Росії продовжує роботу внесена до санкційного списку США авіакомпанія Azur Air. Вона літає до Туреччини.
Спочатку Azur Air Ukraine мала назву "ЮТейр-Україна" та функціонувала як "дочка" російської авіакомпанії "ЮТейр". У 2015 році авіакомпанію викупили структури Anex Tour, і вона отримала назву Azur Air Ukraine.
За даними онлайн-радару flightradar24, новий борт у парку Skyline Express почав виконувати комерційні рейси з 16 квітня. Він доставляє туристів із Польщі та Литви до Анталії на замовлення авіакомпанії Mavi Gok Airlines.
Два інші літаки Skyline Express, на яких літає авіакомпанія, згідно з даними державного реєстру цивільних повітряних суден України, належать Mavi Gok Airlines.
У 2023 році Skyline Express отримала два Boeing 757-300 з реєстраціями UR-SLB, UR-SLE, змінила назву з Azur Air Ukraine та відновила польоти під новим іменем. Зараз Skyline Express обслуговує туристичні маршрути з Європи.
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