Суд залишив експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва у СІЗО до 10 червня

Експрезиденту АТ "Мотор Січ" В’ячеславу Богуслаєву та його спільнику продовжили строк арешту до 10 червня 2024 року.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, вони обвинувачуються у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, наданні сприяння терористичній організації (ч. 4 ст. 111-1, ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Експрезиденту АТ "Мотор-Січ" також інкриміновано перешкоджання діяльності військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

На початку січня Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва та колишного топменеджера компанії Петра Кононенка.

У чому звинувачують Богуслаєва?

У жовтні 2022 року СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада того ж року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.