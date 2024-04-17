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Новини
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Збільшиться тільки врожай сої: Мінагрополітики оприлюднило перший прогноз на 2024 рік

зерно,урожай,пшениця,жнива,врожай,збір,ячмінь

За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур в Україні складе близько 74 млн тонн.

У тому числі українські аграрії зберуть близько 52,4 млн тонн урожаю зернових та 21,7 млн тонн олійних культур, повідомляє пресслужба міністерства.

Це на 8 млн тонн менше, ніж у 2023 році, коли зібрали близько 82 млн тонн, з яких зернових понад 60 млн тонн, олійних – близько 22 млн тонн.

Прогнозується, що у 2024 році аграрії зможуть зібрати зернові у таких обсягах:

  • пшениці – 19,2 млн тонн (торік було зібрано 22,2 млн тонн);
  • ячменю – 4,9 млн тонн (у 2023 році – 5,7 млн тонн);
  • кукурудзи – 26,7 млн тонн (минулого року – 30,5 млн тонн).

Урожай олійних культур прогнозується на рівні:

  • сої – 5,2 млн тонн (у 2023 році було – 4,7 млн тонн);
  • соняшнику – 12,4 млн тонн (минулого року – 12,9 млн тонн);
  • ріпаку – 4,1 млн тонн (торік – 4,7 млн тонн).

Читайте також: Мінагрополітики не очікує збільшення посівних площ цієї весни

Посівні площі зернових та зернобобових культур прогнозуються на рівні 10,6 млн. га (-395 тис. га до показника 2023 року).

З них, озимої пшениці посіяно на 4,3 млн га (-0,3 млн га), ярої пшениці очікується 0,2 млн га. (+0,2 тис. га). Озимий ячмінь посіяно на 0,47 млн га (-0,15 млн га), площа ярого ячменю прогнозується на 0,94 млн га (+0,06 млн. га), кукурудзи – 3,9 млн га (-62 тис. га).

Серед олійних збільшуються площі посіву сої. Прогнозується, що її буде посіяно на площі 2,2 млн га. Це майже на 400 тисяч гектарів більше ніж торік. Соняшнику буде посіяно майже стільки ж як і торік на 5,3 млн га. Ріпаку на 1,5 млн га, що на 0,1 млн га менше ніж торік.

У Мінагрополітики зауважують, що на початку минулого року загальний валовий збір зернових та олійних на 2023 рік теж прогнозувався майже на 13% меншим порівняно з попереднім періодом, – на рівні 63,5 млн тонн. Але погодні умови сприяли збільшенню врожаю, тому прогнози щодо показників валових зборів коригуватись протягом року.

Як повідомлялося, "Українська зернова асоціація" прогнозує потенційний врожай в 2024 році на рівні 76,1 млн тонн зернових та олійних, що на 6,5 млн тонн менше, ніж у 2023 році (82,6 млн тонн).

Автор: 

зерно (1864) урожай (515) зернові (1149)


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Топ коментарі
+4
а я б ще скоротив. і нехай весь голодний світ зачекає. ну і принагідно подумає про причини свого недоїдання
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17.04.2024 17:14
+3
Не хочу розчаровувати , але якби у ковбасі з добавок була лише соя , то це було б іще непогано ..... Почитайте клад продукту і якщо побачите "м'ясо ММО" краще купіть чисту сою , буде безпечніше і корисніше ))
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17.04.2024 16:58
+3
І я б не проти скоротити , але давай розберемося : я обробляю землю яку орендую у власників , сплачую прямі податки державі та місцевій громаді у розмірі близько 4000 грн за гектар та близько 800 тис грн ПДВ за календарний рік , плюс орендну плату власникам землі; годую себе , чим можу-допомагаю ЗСУ . Якщо держава скасує податки , замість мене заплатить оренду власникам , нагодує мене я з радістю залишу цю землю щоб там могли козулі пастися та зайці стрибати і хоч трішки на старість відпочину . Як думаєш - держава так зробить ? ((
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17.04.2024 18:16
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О!
Значить, з ковбаскою та сардельками будемо!
Ги...
показати весь коментар
17.04.2024 16:53 Відповісти
Не хочу розчаровувати , але якби у ковбасі з добавок була лише соя , то це було б іще непогано ..... Почитайте клад продукту і якщо побачите "м'ясо ММО" краще купіть чисту сою , буде безпечніше і корисніше ))
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17.04.2024 16:58 Відповісти
""м'ясо ММО" - все ж тваринний продукт на відміну від сої
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17.04.2024 19:55 Відповісти
м'ясо ммо - кістки і відходи передроблені кутером до стану пасти , часточки кісток пошкоджують слизову кишківника , а бонусом з'їдаєте все шкідкиве що накопичилося в організмі тварини до забою і відклалося в кістках , таке так зване "м'ясо " у Європі котам та собакам не використовують , у деяких країнах за утилізацію цього лайна виробники гроші платять , ну а нам іще і продають ((
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17.04.2024 20:25 Відповісти
точно також продають
інакше б їли тільки траву
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17.04.2024 22:00 Відповісти
а я б ще скоротив. і нехай весь голодний світ зачекає. ну і принагідно подумає про причини свого недоїдання
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17.04.2024 17:14 Відповісти
І я б не проти скоротити , але давай розберемося : я обробляю землю яку орендую у власників , сплачую прямі податки державі та місцевій громаді у розмірі близько 4000 грн за гектар та близько 800 тис грн ПДВ за календарний рік , плюс орендну плату власникам землі; годую себе , чим можу-допомагаю ЗСУ . Якщо держава скасує податки , замість мене заплатить оренду власникам , нагодує мене я з радістю залишу цю землю щоб там могли козулі пастися та зайці стрибати і хоч трішки на старість відпочину . Як думаєш - держава так зробить ? ((
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17.04.2024 18:16 Відповісти
Може ,все таки,збільшиться посівна площа під сою?
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17.04.2024 18:44 Відповісти

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