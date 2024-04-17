Збільшиться тільки врожай сої: Мінагрополітики оприлюднило перший прогноз на 2024 рік

За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур в Україні складе близько 74 млн тонн.

У тому числі українські аграрії зберуть близько 52,4 млн тонн урожаю зернових та 21,7 млн тонн олійних культур, повідомляє пресслужба міністерства.

Це на 8 млн тонн менше, ніж у 2023 році, коли зібрали близько 82 млн тонн, з яких зернових понад 60 млн тонн, олійних – близько 22 млн тонн.

Прогнозується, що у 2024 році аграрії зможуть зібрати зернові у таких обсягах:

пшениці – 19,2 млн тонн (торік було зібрано 22,2 млн тонн);

ячменю – 4,9 млн тонн (у 2023 році – 5,7 млн тонн);

кукурудзи – 26,7 млн тонн (минулого року – 30,5 млн тонн).

Урожай олійних культур прогнозується на рівні:

сої – 5,2 млн тонн (у 2023 році було – 4,7 млн тонн);

соняшнику – 12,4 млн тонн (минулого року – 12,9 млн тонн);

ріпаку – 4,1 млн тонн (торік – 4,7 млн тонн).

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Посівні площі зернових та зернобобових культур прогнозуються на рівні 10,6 млн. га (-395 тис. га до показника 2023 року).

З них, озимої пшениці посіяно на 4,3 млн га (-0,3 млн га), ярої пшениці очікується 0,2 млн га. (+0,2 тис. га). Озимий ячмінь посіяно на 0,47 млн га (-0,15 млн га), площа ярого ячменю прогнозується на 0,94 млн га (+0,06 млн. га), кукурудзи – 3,9 млн га (-62 тис. га).

Серед олійних збільшуються площі посіву сої. Прогнозується, що її буде посіяно на площі 2,2 млн га. Це майже на 400 тисяч гектарів більше ніж торік. Соняшнику буде посіяно майже стільки ж як і торік на 5,3 млн га. Ріпаку на 1,5 млн га, що на 0,1 млн га менше ніж торік.

У Мінагрополітики зауважують, що на початку минулого року загальний валовий збір зернових та олійних на 2023 рік теж прогнозувався майже на 13% меншим порівняно з попереднім періодом, – на рівні 63,5 млн тонн. Але погодні умови сприяли збільшенню врожаю, тому прогнози щодо показників валових зборів коригуватись протягом року.

Як повідомлялося, "Українська зернова асоціація" прогнозує потенційний врожай в 2024 році на рівні 76,1 млн тонн зернових та олійних, що на 6,5 млн тонн менше, ніж у 2023 році (82,6 млн тонн).