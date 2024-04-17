Розкрадання 1,5 мільярда на боєприпасах: Ексчиновник Міноборони Лієв залишився без запобіжного заходу, – Transparency

Колишній керівник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв, якого підозрюють у причетності до розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів, залишився без запобіжного заходу.

Про це антикорупційна організація Transparency International Ukraine (TIU) повідомила у мережі Х.

12 лютого ВАКС з другої спроби обрав запобіжний захід для Лієва у вигляді тримання під вартою до 8 квітня із правом внесення застави на 50 млн грн.

Проте 15 березня суд змінив запобіжний захід для Лієва на особисте зобов'язання, після чого він вийшов із СІЗО. Це рішення оскаржила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), і 9 квітня Апеляційна палата ВАКС його скасувала.

"Лієв, утім, не повернувся в СІЗО, оскільки строк тримання під вартою закінчився 8 квітня", – зауважує TIU.

За даними організації, сьогодні ВАКС повторно розглядав клопотання захисту Лієва про зміну запобіжного заходу, але залишив його без розгляду, оскільки потреба в цьому вже відпала, адже дія запобіжного заходу спливла.

Як повідомлялося, окрім Лієва, у цій справі відомо про ще двох підозрюваних. Відстороненому в.о. директора Департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Тоомасу Нахкуру суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, а директора фірми "Львівський арсенал" Юрія Збітнєва ВАКС відпустив під частковий домашній арешт.

Що відомо про справу "Львівського арсеналу"

27 січня СБУ заявила про викриття чиновників Міноборони і менеджерів "Львівського арсеналу" на розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі мінометних снарядів.

Зокрема, підозру отримали: колишній та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури.

За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники Міноборони уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь "Львівський арсенал" і переказали фірмі всю суму, передбачену угодою. Після одержання коштів менеджмент "Львівського арсеналу" перерахував частину грошей на баланс іноземній компанії Sevotech, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну. Однак та не відправила жодного артснаряду, а отримані кошти вивела.

При цьому виявилося, що представником Sevotech тоді був колишній працівник державного спецімпортера "Прогрес" Олексій Хорошаєв, який на початку повномасштабного вторгнення опинився за кордоном. Тоді ж до наглядової ради Sevotech входив ще один українець Владислав Кліщар. Це людина, яка входить до оточення Андрія Гмиріна, фігуранта справи НАБУ про розкрадання державних коштів з Одеського припортового та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.