"Інтерпайп" перебазувався з портів Румунії до Болгарії, – директор із логістики

Українська промислова компанія "Інтерпайп" змінила головний порт відвантаження продукції з румунської Констанци на Варну в Болгарії.

Про це в інтерв'ю порталу ГМК-центр повідомив директор із логістики та забезпечення закупівель компанії Олексій Яновський.

"Внаслідок закриття доступу до українських портів на Чорному морі нові логістичні маршрути з'явилися вимушено. "Інтерпайпу" довелося налагодити відвантаження overseas через порт Констанца (із Румунії йшли вантажі до клієнтів у США та на Близькому Сході). Пізніше, із відкриттям одеських портів, додалася Варна. Ми звозимо продукцію до Одеси, де накопичуємо фідерні партії. Звідти вони доправляються до Варни. Коли в Болгарії збираються вже судові партії, вони вантажаться на океанічні балкери та прямують до порту Х'юстон", – розповів Яновський.

Крім того, за його словами, "Інтерпайп" був вимушений шукати оптимальні шляхи доставки продукції клієнтам на Середньому Сході.

"Такий маршрут був віднайдений після відкриття портів Великої Одеси. Він пролягає через грузинський порт Поті з наступним перевантаженням продукції на залізничні вагони", – сказав Яновський.

Він також назвав тимчасовий морський коридор з портів Одеси питанням виживання економіки України.

"Це критично важлива тема не тільки для нашої компанії, але і для держави в цілому", – підкреслив Яновський, додавши, що "Інтерпайп" наразі близький до того, аби взяти у тайм-чартер судно для перевезень Чорним морем, із Одеси до Варни.