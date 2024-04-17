Гривня укріплюється після рекордного падіння: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

Курс гривні почав укріплюватися після падіння до історичного мінімуму щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 18 квітня, на рівні 39,5451 грн/$. У попередні два дні він перебував на історичному мінімумі – 39,5737 грн/$.

Водночас курс гривні до євро укріпився на 7 копійок – до 42,0562 за євро. Він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,6911 грн за євро 27 березня.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.