Бізнес прогнозує девальвацію гривні і скаржиться на дефіцит працівників, – опитування НБУ

Бізнес України посилив позитивні очікування щодо ділової активності в наступні 12 місяців.

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 103% порівняно зі 101,6% у четвертому кварталі 2023 року, свідчать дані опитування Національного банку України.

"Респонденти прогнозували помірне зростання обсягів виробництва товарів та послуг, а також були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств. Тривало поліпшення інфляційних очікувань, натомість курсові очікування незначно погіршилися.

Учасники опитування продовжили позитивно оцінювати свій майбутній фінансово-економічний стан, мали оптимістичні очікування щодо майбутніх обсягів реалізації власної продукції та інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар. Найбільше стримують розвиток підприємств воєнні дії та їх наслідки. Суттєво посилився вплив браку кваліфікованих працівників", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, бізнес четвертий квартал поспіль очікував зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців, хоча й дещо нижчими темпами: баланс відповідей становив 8,5% порівняно з 15,2% у четвертому кварталі.

Поліпшення інфляційних очікувань триває шостий квартал поспіль: у першому кварталі 2024 року очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11% порівняно з 11,3% у попередньому кварталі. Майже половина опитаних (48,4%) очікували інфляцію не вище 10%.

Курсові очікування незначно погіршилися: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40,44 грн/$1 (в попередньому кварталі – 40,06 грн/$1). Частка респондентів, які прогнозують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40 грн/$1, скоротилася за квартал з 55,4% до 46%.

Бізнес стримано оцінив поліпшення фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей – 3,7% (у четвертому кварталі – 4,1%). Найоптимістичніші оцінки надали підприємства добувної промисловості та будівництва – баланси відповідей 15,9% та 15,8% відповідно.

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, й надалі очікують збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців: баланс відповідей – 16,1% (у четвертому кварталі – 11,3%). Найвищі очікування мали підприємства енерго- та водопостачання (62,5%).

Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, збільшилася до 22,8% порівняно з 20,7% у попередньому опитуванні.

Учасники опитування продовжили очікувати зменшення кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей – "мінус" 6,3% (у четвертому кварталі – "мінус" 6,5%).

Найпесимістичніші прогнози надали респонденти добувної промисловості, будівництва, а також енерго- та водопостачання (баланси відповідей "мінус" 20,5%, "мінус" 20% та "мінус" 16,7% відповідно). Проте респонденти підприємств торгівлі четвертий квартал поспіль прогнозували збільшення кількості працівників.

Продовжили посилюватися очікування щодо зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей – 62,6% порівняно з 57,9% у четвертому кварталі.

На тлі незмінних очікувань підприємств щодо потреби в позикових коштах найближчим часом частка респондентів, які планують брати банківські кредити, дещо знизилася і становила 34,9% (у четвертому кварталі – 36%).

Підприємства, що планують залучати кредити, традиційно надають перевагу кредитам у національній валюті – 81,1% (у четвертому кварталі – 80,3%).