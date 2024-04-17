Україна та Польща прискорять оформлення пасажирів і вантажів на кордоні, – ДПСУ

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко і головний комендант Прикордонної варти Польщі Роберт Баган домовилися про реалізацію проєктів, які прискорять оформлення пасажирів і вантажів на кордоні.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ у Facebook.

Зазначається, що сторони обговорили обстановку на українсько-польському кордоні та функціонування пунктів пропуску. Також співрозмовники виокремили напрями співпраці, які "потребують найбільшої уваги".

Дейнеко подякував польським колегам "за надзвичайну підтримку прикордонного відомства України в умовах російської агресії".

Як повідомлялося, з 18 квітня польські протестувальники відновлять блокування руху вантажівок на пункті пропуску "Корчова-Краківець". Блокада триватиме до 20 квітня.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску, у тому числі "Зосин-Устилуг". Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Увечері 21 березня польські фермери призупинили акцію протесту на прикордонному пункті пропуску "Зосин-Устилуг". За день до цього вони припинили блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика"-"Шегині". А 28 березня тимчасово призупинили блокувати рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув". Блокада останнього пункту поновилася 2 квітня, але 16 квітня знову призупинилася.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу