Україна та Польща прискорять оформлення пасажирів і вантажів на кордоні, – ДПСУ
Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко і головний комендант Прикордонної варти Польщі Роберт Баган домовилися про реалізацію проєктів, які прискорять оформлення пасажирів і вантажів на кордоні.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ у Facebook.
Зазначається, що сторони обговорили обстановку на українсько-польському кордоні та функціонування пунктів пропуску. Також співрозмовники виокремили напрями співпраці, які "потребують найбільшої уваги".
Дейнеко подякував польським колегам "за надзвичайну підтримку прикордонного відомства України в умовах російської агресії".
Як повідомлялося, з 18 квітня польські протестувальники відновлять блокування руху вантажівок на пункті пропуску "Корчова-Краківець". Блокада триватиме до 20 квітня.
Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску, у тому числі "Зосин-Устилуг". Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.
Увечері 21 березня польські фермери призупинили акцію протесту на прикордонному пункті пропуску "Зосин-Устилуг". За день до цього вони припинили блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика"-"Шегині". А 28 березня тимчасово призупинили блокувати рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув". Блокада останнього пункту поновилася 2 квітня, але 16 квітня знову призупинилася.
Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу
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