Незважаючи на війну: "Запоріжсталь" Ахметова інвестувала 1,2 мільярда в оновлення обладнання

Протягом 2023 року комбінат "Запоріжсталь", який належить компанії Метінвест Ріната Ахметова, спрямував 750 млн грн у оновлення технологічних потужностей підприємства.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення завод направив на оновлення понад 1,2 млрд гривень. А в цьому році заплановано інвестувати в модернізацію ще мільярд.

Основну увагу на заводі приділили оновленню обладнання, яке має надійно працювати у нинішніх непередбачуваних умовах: ключові проєкти було реалізовано в аглодоменному переділі комбінату.

Також було капітально відремонтовано доменну піч №3, та проведено комплексний ремонт обладнання цеху гарячої прокатки. Крім того, було реалізовано ряд проєктів, спрямованих на забезпечення сталої роботи та збільшення виробничого ресурсу енергетичного обладнання, об’єктів інфраструктури підприємства, підвищення безпеки виробничого процесу для персоналу та цифровізації тощо.

У 2024 році на Запоріжсталі передбачені капітальні інвестиції у сумі близько 1 млрд грн: програма спрямована на підтримку та модернізацію обладнання, впровадження функціональних програм з охорони праці та промислової безпеки, інформаційних технологій, соціальної сфери тощо.

"Попри неповне завантаження виробничих потужностей, блекаути та терор з боку країни-агресора, ми продовжуємо реалізовувати інвестиційну програму з підтримки надійності обладнання, стабільно працювати та посилювати національну економіку на шляху до перемоги", – зазначив генеральний директор заводу Роман Слободянюк.