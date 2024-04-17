"Приватбанк" може вийти на закордонні ринки. Рішення ухвалять до кінця року

Державний "Приватбанк" розглядає можливість вийти на закордонні ринки. Утім, остаточного рішення ще не ухвалили.

Про це розповів CEO банку Герхард Бьош в інтерв’ю Forbes.

Наразі "Приватбанк" оцінює доцільність виходу на європейські ринки.

"Навіть якщо це буде лише умовно Польща, яка досить близька у багатьох відношеннях до України, це був би дуже великий проєкт", – зазначив Бьош.

За його словами, перед банком є дві опціїш: зосередитись на Україні, де "Приват" вже найбільший банк, чи спробувати відкритися на таких ринках, як Німеччина, де багато українських переселенців. "Або в Польщі, де маржа надзвичайно низька, а конкуренція дуже велика", – додав він.

"То що ми можемо отримати? Це лише репутація, коли ми зможемо сказати: дивіться, ми тепер міжнародні? Чи ми справді розраховуємо на економічну вигоду? Остаточної відповіді поки немає", – зазначив Бьош.

Визначитись із цим питанням СЕО "Приватбанку" сподівається до кінця року. Банк хоче розширити групу клієнтів, але це має бути органічно, зауважив він. "Ми не хочемо стрибати в бізнеси та ринки, яких ми не розуміємо", – підсумував Бьош.

Як повідомлялося, у січні цього року співзасновник monobank Олег Гороховський анонсував вихід банку на польський ринок під назвою stereo. Він обіцяв, що офіційний реліз проєкту відбудеться вже до кінця першого кварталу 2023 року. Утім, у травні стало відомо, що запуск проєкту вирішили відкласти на невизначений термін. Банк зібрав понад 230 тисяч попередніх заявок на отримання картки у Польщі.