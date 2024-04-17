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Новини
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НАБУ оголосило у розшук екснардепа Демчака

демчак

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук колишнього народного депутата Руслана Демчака, якого підозрюють у незаконному одержанні компенсації за оренду житла в Києві.

Екснардепа підозрюють у кримінальному провадженні, відкритому 8 квітня цього року, повідомляється на сайті НАБУ.

Підозру Демчаку складено за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

НАБУ оголосило у розшук колишнього нардепа Руслана Демчака.

Як повідомлялося, на початку квітня НАБУ повідомило Демчаку про підозру у незаконному одержанні компенсації за оренду житла в Києві, коли він мав маєток під Києвом. Цей будинок був оформлений на його батька, проте політик ним користувався. На думку НАБУ і САП, екснардеп незаконно отримав ці компенсації.

Про підозру політику повідомили заочно, оскільки місце його перебування не встановлено.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Офіс генпрокурора повідомив колишньому народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Руслану Демчаку про підозру в пособництві маніпулюванню на фондовій біржі та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України).

Автор: 

НАБУ (1523) розшук (125) Демчак Руслан (4)


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Топ коментарі
+17
зачекайте!
оно, каливан в раді сидить і нікуди не ховається.

У 2021 - 2022 роках Стефанчук отримав понад мільйон гривень компенсації за оренду житла у своєї дружини.
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17.04.2024 14:44
+13
Це якийсь сюр. Те саме порушення, але НАБУ цього "не бачить".
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17.04.2024 14:51
+9
хряк на їмя "стефончук" отримує компенсацію за те що живе ЗАРАЗ у квартирі тещі.
але НАБУ дЄрма-тАРТара, пресую виключно колишніх партнерів Петра.

СОУПАДЄНІЄ????
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17.04.2024 16:14
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після того як димчай поїхав захищати
Монако
йому об'явили підозру
та отримали премію за хорошу роботу
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17.04.2024 14:44 Відповісти
таку дур чудять - а може батько не пускав його в свій дім.докажи ****.
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17.04.2024 14:44 Відповісти
зачекайте!
оно, каливан в раді сидить і нікуди не ховається.

У 2021 - 2022 роках Стефанчук отримав понад мільйон гривень компенсації за оренду житла у своєї дружини.
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17.04.2024 14:44 Відповісти
Це якийсь сюр. Те саме порушення, але НАБУ цього "не бачить".
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17.04.2024 14:51 Відповісти
Выфсеврете.Колыван Руслан Алєксєєвіч-чєстнєйший із "слуг".Он просто рєалізовал своє право ....
короче сами читайте.
https://ye.ua/politika/46045_Ruslan_Stefanchuk_poyasniv_chomu_orenduye_kvartiru_v_teschi.html Как арендовать у себя квартиру,платя теще.
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17.04.2024 15:18 Відповісти
А не поквапились? Чи вже сховався надійно і оголошувати в розшук саме час?
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17.04.2024 14:47 Відповісти
Окопався в Монако, тепер можна шукати....
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17.04.2024 15:45 Відповісти
Ну тоді ми йдемо до вас!
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17.04.2024 15:51 Відповісти
Схема не змінюється - злякали, подоїли, випустили... потім подали у розшук.
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17.04.2024 15:37 Відповісти
По моєму такого блоку не існує є блок "Європейська Солідарність"
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17.04.2024 15:57 Відповісти
хряк на їмя "стефончук" отримує компенсацію за те що живе ЗАРАЗ у квартирі тещі.
але НАБУ дЄрма-тАРТара, пресую виключно колишніх партнерів Петра.

СОУПАДЄНІЄ????
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17.04.2024 16:14 Відповісти
Відмінити таку пільгу щоб божих людей у спокусу не вводити
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17.04.2024 16:50 Відповісти
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17.04.2024 17:50 Відповісти
Патрійот Гетманцев потужно орендує квартиру у своєї матері. У Франції

06 лютого
https://bastion.tv/patrijot-getmancev-potuzhno-orenduye-kvartiru-u-svoyeyi-materi-u-franciyi_n60636
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17.04.2024 17:53 Відповісти
Це не те, це інше …
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17.04.2024 18:38 Відповісти
....може оголосити збір коштів на потреби цих безхатьків ?....
....чи на нові окуляри для Феміди, щоб врешті вона побачила цих аферистів.
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17.04.2024 18:54 Відповісти
Бабло решает все проблемы, нет бабла , есть проблема..Эта подсказка написана между строк закона, не каждый ее читает...
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17.04.2024 19:04 Відповісти
Очень интересно. А почему обычным гражданам с обычными не заоблачными зарплатами не компенсируют затраты на аренду жилья?

Другой вопрос. Как этот гражданин попал в Раду? Если по спискам, то какую ответственность будут нести те кто его в них включал ( я так понимаю, 3-5 миллионов стоит проходное место?)
Если мандат от округа, то почему бы не поделить все убытки от этого пассажира на всех взрослых жителей его округа, вне зависимости за кого они голосовали и голосовали ли вообще.
Бачылы очи шо купувалы? Ну так и поделите те условные 200 миллионов гривень на 50000 жителей округа, и добавьте это к квартплате. Пускай ужрутся своей гречкой тогда
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18.04.2024 01:58 Відповісти
Може варто було б з цих почати?!

Ось яскравий представник таких про-російських, комуняцький підпільник-мракобіс на прізвисько Шило:

https://www.zhitomir.info/news_220632.html https://www.zhitomir.info/news_220632.html

https://www.facebook.com/ssu.zhytomyr/posts/pfbid0YziCNUxJynJmhueSGUpNcdDYRxrjWeyWwM21rPHHRN87c7FV7CCF1c5vmKUacsNjl

СБУ знайшло та вилучило при обшуку прямісінько у робочому кабінеті директора заповідника і комуняцьку символіку, і бойові набої, і вибухівку.
Завербований ДРГ-шник руснею, до того ж в його місцях русня окуповувала теритроії.

А це його поплічники, такі собі друзяки по колаборантському, прорусацькому цеху, теж колаборанти:

https://drevlyansky.in.ua/category/osnovna-diyalnist/naukova-diyalnist/
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19.04.2024 10:52 Відповісти
Хтось з патріотів, зафіксував як вирішуються питання розкрадання лісів України!

https://mltk.co.ua/%d1%83%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%83/
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19.04.2024 14:18 Відповісти

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