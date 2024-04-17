НАБУ оголосило у розшук екснардепа Демчака
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук колишнього народного депутата Руслана Демчака, якого підозрюють у незаконному одержанні компенсації за оренду житла в Києві.
Екснардепа підозрюють у кримінальному провадженні, відкритому 8 квітня цього року, повідомляється на сайті НАБУ.
Підозру Демчаку складено за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).
Як повідомлялося, на початку квітня НАБУ повідомило Демчаку про підозру у незаконному одержанні компенсації за оренду житла в Києві, коли він мав маєток під Києвом. Цей будинок був оформлений на його батька, проте політик ним користувався. На думку НАБУ і САП, екснардеп незаконно отримав ці компенсації.
Про підозру політику повідомили заочно, оскільки місце його перебування не встановлено.
Нагадаємо, у серпні 2023 року Офіс генпрокурора повідомив колишньому народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Руслану Демчаку про підозру в пособництві маніпулюванню на фондовій біржі та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України).
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Монако
йому об'явили підозру
та отримали премію за хорошу роботу
оно, каливан в раді сидить і нікуди не ховається.
У 2021 - 2022 роках Стефанчук отримав понад мільйон гривень компенсації за оренду житла у своєї дружини.
КолыванРуслан Алєксєєвіч-чєстнєйший із "слуг".Он просто рєалізовал своє право ....
короче сами читайте.
https://ye.ua/politika/46045_Ruslan_Stefanchuk_poyasniv_chomu_orenduye_kvartiru_v_teschi.html Как арендовать у себя квартиру,платя теще.
але НАБУ дЄрма-тАРТара, пресую виключно колишніх партнерів Петра.
СОУПАДЄНІЄ????
06 лютого
https://bastion.tv/patrijot-getmancev-potuzhno-orenduye-kvartiru-u-svoyeyi-materi-u-franciyi_n60636
....чи на нові окуляри для Феміди, щоб врешті вона побачила цих аферистів.
Другой вопрос. Как этот гражданин попал в Раду? Если по спискам, то какую ответственность будут нести те кто его в них включал ( я так понимаю, 3-5 миллионов стоит проходное место?)
Если мандат от округа, то почему бы не поделить все убытки от этого пассажира на всех взрослых жителей его округа, вне зависимости за кого они голосовали и голосовали ли вообще.
Бачылы очи шо купувалы? Ну так и поделите те условные 200 миллионов гривень на 50000 жителей округа, и добавьте это к квартплате. Пускай ужрутся своей гречкой тогда
Ось яскравий представник таких про-російських, комуняцький підпільник-мракобіс на прізвисько Шило:
https://www.zhitomir.info/news_220632.html https://www.zhitomir.info/news_220632.html
https://www.facebook.com/ssu.zhytomyr/posts/pfbid0YziCNUxJynJmhueSGUpNcdDYRxrjWeyWwM21rPHHRN87c7FV7CCF1c5vmKUacsNjl
СБУ знайшло та вилучило при обшуку прямісінько у робочому кабінеті директора заповідника і комуняцьку символіку, і бойові набої, і вибухівку.
Завербований ДРГ-шник руснею, до того ж в його місцях русня окуповувала теритроії.
А це його поплічники, такі собі друзяки по колаборантському, прорусацькому цеху, теж колаборанти:
https://drevlyansky.in.ua/category/osnovna-diyalnist/naukova-diyalnist/
https://mltk.co.ua/%d1%83%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%83/