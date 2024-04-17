Київське метро готується до блекаутів – замовили обладнання для автономного електроживлення за 275 мільйонів

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" 27 березня уклало угоду з болгарською компанією "S END S Engineering" EOOD про закупівлі стійки гарантованого електроживлення пристроїв зв’язку вартістю 6,53 млн євро (275 млн грн за поточним курсом).

Угоду уклали без проведення відкритих торгів, пишуть "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

Замовник пояснив таку необхідність тим, що ракетні атаки Росії по енергооб’єктах України почастішали, якщо так триватиме і надалі, це матиме непередбачувані негативні наслідки. На думку замовника, це унеможливлює дотримання строків для проведення відкритих торгів.

А у разі надзвичайної ситуації, а саме повного знеструмлення станцій метро від зовнішнього електроживлення, для належної роботи станцій метро як укриттів необхідне автономне електроживлення від дизельних генераторів та стійок гарантованого електроживлення.

За умовами укладеної угоди, до кінця року "Київський метрополітен" отримає стійку гарантованого електроживлення пристроїв зв’язку SENDAP.04b/A.MI-2 rev. Поставку здійснять протягом чотирьох місяців після авансу 80% автотранспортом на умовах DAP. Решту оплатять протягом двох тижнів після поставки.

Такі стійки призначені для забезпечення електроживленням при номінальному навантаженні та захисту при струмових перевантаженнях пристроїв зв’язку, радіозв’язку та гучномовного оповіщення.

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Замовник уточнив, що зараз приміщення дистанції зв’язку, де розміщене критично важливе для роботи метро обладнання, не відповідають вимогам щодо електроживлення та потребують обладнання стійками безперебійного електроживлення в кількості 30 одиниць, що входять до комплекту.

Створеною в 2007 році болгарською "S&S Engineering" володіє і керує Светлін Стайков. У серпні 2023 року "Київметрополітен" замовляв їй стійку гарантованого електроживлення пристроїв зв’язку за 5,35 млн євро, але деталі були невідомі, бо договір не публікували. У грудні 2022 року метрополітен замовляв їм іншу стійку SENDAPS.02.MK за 4 млн євро.