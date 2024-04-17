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Байден продовжив заборону на захід російських кораблів в американські порти

байден

Президент США Джо Байден продовжив ще на рік заборону для входу в американські порти суден, пов’язаних з Росією.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Я продовжую на один рік національну надзвичайну ситуацію щодо РФ та руху пов'язаних із Росією суден у порти Сполучених Штатів, викладених у Прокламації 10371", – заявив президент.

Зазначається, що політика й дії уряду РФ щодо продовження навмисної, невиправданої, неспровокованої та жорстокої війни проти України продовжують становити надзвичайну ситуацію через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів.

Уперше США заборонили вхід у свої порти пов’язаним з Росією суднам у квітні 2022 року за прикладом ЄС. Відтоді жоден корабель під російським прапором чи у власності росіян або російських компаній не може зупинятися в американських портах чи на узбережжі.

Автор: 

США (4800) судноплавство (105)


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А ліберійським чи панамським можна ?
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17.04.2024 16:17 Відповісти

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