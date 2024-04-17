Приватні кредитори України об’єдналися для переговорів про реструктуризацію боргу

Власники єврооблігацій України сформували спеціальний комітет напередодні переговорів про можливу реструктуризацію боргу.

Про це йдеться в заяві консалтингової фірми Joele Frank, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на Bloomberg.

"У відповідь на запит уряду України спеціальний комітет власників єврооблігацій організував і призначив юридичними консультантами Weil, Gotshal & Manges LLP, а фінансовими – PJT Partners Ltd", – зазначається у повідомленні.

МВФ нещодавно заявив, що державний борг України потребує "глибокого врегулювання". У матеріалах МВФ відсутня пряма згадка про бажаність часткового списання боргу, водночас МВФ заявляє про необхідність для України знизити держборг до 2028 року до 82% ВВП і до 65% ВВП у 2033 році. Як додаткові цілі під час реструктуризації, крім зниження боргу до 82% ВВП, зазначено також зменшення витрат на обслуговування боргу за зовнішніми зобов'язаннями до 1-1,8% ВВП.

Читайте також: МВФ підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу до 2027 року

Як повідомлялося, у жовтні минулого року Україна повідомила кредиторам, що планує провести реструктуризацію зовнішнього боргу країни на суму $20 мільярдів і розглядає можливості для залучення нового фінансування.

Перед цим голова місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив, що Фонд очікує на реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу України до кінця літа 2024 року і допоможе у підготовці макроекономічних рамок, яким має відповідати така реструктуризація.

Напередодні затвердження МВФ у березні 2023 року нової чотирирічної програми розширеного фінансування для України (EFF) на $15,6 млрд група офіційних кредиторів України ("Паризький клуб") за результатами зустрічі за участю представників МВФ і Світового банку надала фінансові гарантії для цієї програми. Вони передбачають на період її дії (2023-2027 роки) продовження паузи (standstill) з виплат Україною боргу країнам групи. Умовою такої відстрочки є аналогічні дії з боку приватних зовнішніх кредиторів України, переважно власників єврооблігацій.