Пенсії автоматично перерахували для 650 тисяч працюючих пенсіонерів

Із 1 квітня пенсії для працюючих пенсіонерів перераховано для 654 тис. осіб.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Цьогоріч перерахунок пенсій з урахуванням збільшеного стажу відбувся для 654 тисяч працюючих пенсіонерів. Це близько 6,2% від їх загальної кількості (на 1 січня 2024 р. в Україні нараховувалось 10,51 млн пенсіонерів)", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виплата підвищених пенсій відбудеться у червні, з урахуванням підвищення за квітень та травень. Це пов'язано з тим, що перерахунок можливий після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату ЄСВ за І квартал. А такі звіти будуть подаватися по травень.

Особисто звертатися для проведення перерахунку нікуди не потрібно: він відбувається автоматично, за даними, які містить Державний реєстр застрахованих осіб.

Розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально, залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.

Нагадаємо, що з 1 березня 2024 року мінімальна пенсія в Україні збільшилась з 2 093 грн до 2 361 грн, максимальна – з 20 930 грн до 23 610 грн. Середня пенсія становить 5 791 грн, що на 10,6% більше, ніж у березні минулого року.