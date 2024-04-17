Криптовалюта в Україні регулюватиметься за нормами ЄС, – Нацбанк

Україна як кандидат в члени Євросоюзу має схвалити європейські норми щодо регулювання ринків криптоактивів для захисту споживачів.

Про це заявила перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова, передає пресслужба регулятора.

За її словами, криптоіндустрія, має дедалі більший вплив на фінансові ринки та потребує уніфікованого регулювання, зокрема імплементації Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA) ЄС.

"З огляду на отримання нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС, українське законодавство також має бути адаптоване до норм MiCA. Це сприятиме зниженню ризиків для власників криптоактивів та фінансової системи загалом", – сказала вона.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Європейський парламент схвалив загальні правила ЄС щодо відстеження передачі криптоактивів, запобіганню відмиванню грошей, а також нагляду та захисту клієнтів Markets in Crypto assets (MiCА).

Ключові положення регламенту охоплюють прозорість, розкриття інформації, авторизацію та контроль транзакцій. Споживачі будуть краще інформовані про ризики, витрати та збори, пов'язані з їхніми операціями. Крім того, нова правова база підтримуватиме цілісність ринку та фінансову стабільність, регулюючи публічні пропозиції криптоактивів.

Як повідомлялося, у березні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про віртуальні активи", повторно прийнятий з урахуванням пропозицій голови держави 17 лютого.

Очікується, що закон запустить легальний ринок віртуальних активів в Україні, його регулятором буде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Однак для повноцінного запуску ринку віртуальних активів ще потрібно внести відповідні зміни до Податкового та Цивільного кодексів України.