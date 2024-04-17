В Україні зростає споживання електроенергії, енергетики закликають заощаджувати

Через похолодання та хмарну погоду споживання електроенергії в Україні стрімко зростає. Сьогодні вранці його рівень на 6,5% більше аналогічного показника вчора.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Для того, щоб покрити таке зростання потрібно додатково включити 3-4 блоки на теплових електростанціях. Але зараз такої можливості немає – теплові електростанції є однією з основних цілей ракетних ударів росіян", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчора добовий максимум споживання був близько 21:00. Він майже на 2% перевищив максимальне споживання понеділка 15 квітня.

Диспетчерський центр "Укренерго" закликає громадян обмежити користування потужними енергоємними приладами з 19:00 до 22:00 години.

Станом на ранок на Харківщині збільшені графіки відключень – через зростання споживання внаслідок похолодання. Одночасно знеструмлено близько 251 тисячі споживачів.

На Криворіжжі продовжують діяти ліміти споживання для промислових споживачів.

В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались.