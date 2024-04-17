БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2146 відвідувачів онлайн
Новини
565 1

В Україні зростає споживання електроенергії, енергетики закликають заощаджувати

електроенергія

Через похолодання та хмарну погоду споживання електроенергії в Україні стрімко зростає. Сьогодні вранці його рівень на 6,5% більше аналогічного показника вчора.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Для того, щоб покрити таке зростання потрібно додатково включити 3-4 блоки на теплових електростанціях. Але зараз такої можливості немає – теплові електростанції є однією з основних цілей ракетних ударів росіян", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчора добовий максимум споживання був близько 21:00. Він майже на 2% перевищив максимальне споживання понеділка 15 квітня.

Диспетчерський центр "Укренерго" закликає громадян обмежити користування потужними енергоємними приладами з 19:00 до 22:00 години.

Станом на ранок на Харківщині збільшені графіки відключень – через зростання споживання внаслідок похолодання. Одночасно знеструмлено близько 251 тисячі споживачів.

На Криворіжжі продовжують діяти ліміти споживання для промислових споживачів.

В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались.

Автор: 

електроенергія (4220) Укренерго (1984)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де допомога з Європи,ми ж їм допомагаєм завжди.Інваліди і діти повинні мерзнуть із за розмазні Херпіду ?!
показати весь коментар
17.04.2024 13:40 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 