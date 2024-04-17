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"Укрзалізниця" відремонтує вагони для іноземних делегацій

вагон,укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" продовжує оновлювати парк пасажирських вагонів та приміських поїздів. Також компанія розпочинає програму оновлення вагонів для перевезення дипломатичних делегацій.

Цього року компанія планує капітально відремонтувати 42 пасажирські вагони, а також замовила побудову 66 нових, у тому числі 4 для осіб з інвалідністю, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Крім того, планується модернізувати 15 приміських поїздів та переобладнати ще 6 вагонів для потреб медичної евакуації і порятунку життів українських військових. Загалом від початку війни вже зроблено 64 таких вагонів.

Водночас у компанії наголосили, що оновлення потребує також парк дипломатичних вагонів. Тому було вирішено не витрачатись на закупівлю нових вагонів, а зосередитись на модернізації на власних виробничих потужностях такого рухомого складу, додали в "Укрзалізниці".

Компанія продовжить таке оновлення та забезпечення перевезень офіційних делегацій (безпекових, політичних, дипломатичних, бізнесових), щоб Україна попри війну підтримувала життєво необхідні контакти зі світом.

Автор: 

Укрзалізниця (4743) вагони (656)


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