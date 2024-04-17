В Україні вироблятимуть компоненти малих модульних реакторів

В Україні розгорнуть виробництво компонентів малих модульних реакторів. Відповідну угоду підписали НАЕК "Енергоатом" та Holtec International.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Угода передбачає створення в Україні потужностей для виробництва та виготовлення ядерних систем, конструкцій і компонентів для малих модульних реакторів, систем зберігання та транспортування відпрацьованого ядерного палива, а також охоплює інші потреби застосування атомної енергії в Україні та інших країнах регіону.

Документ у присутності міністра енергетики Германа Галущенка підписали в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і президент та генеральний директор Holtec International Кріс Сінгх.

Як нагадали у міністерстві, завдяки співпраці з Holtec International в Україні вже побудовано та введене в експлуатацію Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Його робота дає можливість заощаджувати близько $200 млн щороку. Також це дозволило цілком відмовитись від вивезення відпрацьованого ядерного палива до РФ.

Окрім цього, у листопаді минулого року "Енергоатом" та компанія Holtec International домовилися про будівництво в Україні заводу з виробництва контейнерів для відпрацьованого ядерного палива ЦСВЯП, які наразі виготовляються у США.