Ворог пошкодив газопроводи у двох областях

Через ворожі обстріли без газу залишилися понад 800 споживачів у Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Внаслідок обстрілів у Харківській і Сумській областях пошкоджено розподільні газопроводи. Без газопостачання залишились 370 домогосподарств на Харківщині і 430 – на Сумщині", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що через бойові дії відключалась високовольтна повітряна лінія на Донеччині. Після аварійного ремонту лінію включено в роботу.

Енергосистема наразі працює стабільно та збалансовано.