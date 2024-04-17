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Ворог пошкодив газопроводи у двох областях

газопровод

Через ворожі обстріли без газу залишилися понад 800 споживачів у Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Внаслідок обстрілів у Харківській і Сумській областях пошкоджено розподільні газопроводи. Без газопостачання залишились 370 домогосподарств на Харківщині і 430 – на Сумщині", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що через бойові дії відключалась високовольтна повітряна лінія на Донеччині. Після аварійного ремонту лінію включено в роботу.

Енергосистема наразі працює стабільно та збалансовано.

Автор: 

газ (7906) газопровід (1177) Міненерго (917)


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