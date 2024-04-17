Ворог пошкодив газопроводи у двох областях
Через ворожі обстріли без газу залишилися понад 800 споживачів у Сумській та Харківській областях.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"Внаслідок обстрілів у Харківській і Сумській областях пошкоджено розподільні газопроводи. Без газопостачання залишились 370 домогосподарств на Харківщині і 430 – на Сумщині", – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що через бойові дії відключалась високовольтна повітряна лінія на Донеччині. Після аварійного ремонту лінію включено в роботу.
Енергосистема наразі працює стабільно та збалансовано.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль