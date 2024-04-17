"Таскомбанк" Тігіпка вирішив закрити проєкт sportbank після обшуків ДБР

Правління АТ "Таскомбанк" ухвалило рішення припинити розвиток та подальшу роботу проєкту sportbank.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"З 17 квітня залучення нових клієнтів та оформлення нових продуктів через застосунок sportbank припинено. З 12 травня застосунок sportbank буде недоступний для подальшого використання.", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основною причиною такого рішення "стали значні зміни у зовнішньому середовищі, що вимагають коригування бізнес-моделі банку та його стратегії в цілому".

Як уточнили у пресслужбі, проєкт sportbank здійснює діяльність на підставі ліцензії АТ "Таскомбанк". Отже, банк продовжить обслуговування клієнтів sportbank.

Як повідомлялося, у січні Державне бюро розслідувань провело обшук в офісі sportbank. Зокрема, менеджмент підозрюють у держзраді та ухиленні від сплати податків.

За даними слідства, четверо українців з-поміж працівників банку та інші особи, "з метою особистого збагачення та сприяння окупаційним органам влади Автономної республіки Крим в період збройного конфлікту" перейшли на бік ворога.

Крім того, правоохоронці шукали докази співпраці sportbank з бетінговими компаніями Parimatch, Buddy.bet та PariWin, які ухилялися від сплати податків.