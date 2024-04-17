Польські протестувальники відновлюють блокування пункту "Корчова – Краківець"

Польські протестувальники відновлять блокування руху вантажівок на пункті пропуску "Корчова-Краківець" з 18 квітня.

Про це повідомили у Державній митній службі.

"За інформацією польської сторони, ймовірно планується блокування вантажів на вʼїзд в Україну у період з 09:00 18 квітня по 09:00 20 квітня 2024 року перед пунктом пропуску "Корчова – Краківець", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пропускна здатність складатиме 1 автомобіль у годину. Водночас це не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів.

Крім того, рух пасажирського транспорту – легкових автомобілів, автобусів – в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно.

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Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску, у тому числі "Зосин-Устилуг". Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Увечері 21 березня польські фермери призупинили акцію протесту на прикордонному пункті пропуску "Зосин-Устилуг". За день до цього вони припинили блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика"-"Шегині". А 28 березня тимчасово призупинили блокувати рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув". Блокада останнього пункту поновилася 2 квітня, але 16 квітня знову призупинилася.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу