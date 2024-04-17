ПАРЄ закликала передати заморожені активи РФ на користь України

Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно підтримала резолюцію, яка закликає передати заморожені російські активи на відновлення України.

Документ пропонує створити міжнародний трастовий фонд, куди переведуть вилучені в РФ кошти, щоб потім використати їх для допомоги Україні, передає Forbes.

Передбачається, що розподіл авуарів проходитиме в межах міжнародного компенсаційного механізму, який має бути розроблений під егідою Ради Європи.

У проєкті резолюції зазначалося, що Росія як країна-агресор зобовʼязана надати "повну компенсацію" за завдану нею шкоду, що призвела до загибелі людей та руйнування інфраструктури в Україні.

ПАРЄ також пропонує створити "неупереджену та ефективну міжнародну комісію" для розгляду позовів, поданих Україною, а також фізичними та юридичними особами, які постраждали від війни.

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Як повідомлялося, раніше високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня. Але для цього Євросоюз має швидко ухвалити необхідні рішення.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.