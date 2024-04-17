Найбільший банк Китаю відмовився приймати юані з РФ

Найбільший банк Китаю ICBC, а також ще три кредитні організації – China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou та Bank of China – перестали приймати платежі з Росії в юанях.

Про це пишуть "Известия" із посиланням на джерела в російському бізнес-спільноті, передає The Moscow Times.

За їхніми словами, ситуація різко погіршилася наприкінці березня – 80% транзакцій стали повертатися відправникам. Перевести юані до Китаю наразі є великою проблемою, через що російський імпорт обладнання у квітні виявився ускладненим, зазначив один із співрозмовників видання.



Незначні платежі проходять через невеликі китайські фінансові організації, уточнило інше джерело. Але і вони починають наслідувати приклад великих банків і запроваджують обмеження, каже комерційний директор компанії "Імпая Рус" Олексій Разумовський.

Платежі, що йдуть в Китай, спочатку довго висять, потім клієнта просять заповнити додаткові анкети, починається перевірка, потім приходить відмова в проведенні операції без пояснення причини, розповів він.



Інформацію підтвердив генеральний директор ділової ради при Торгово-промисловій палаті РФ Олексій Єгармін. За його словами, особливо ускладнилися розрахунки за промислові товари, але платежі за споживчі продукти поки що відбуваються.

Нові обмеження пов'язані з ризиком вторинних санкцій із боку США. Попри дружбу Росії з Китаєм, китайські банки не збираються йти на конфронтацію із західними регуляторами.



Загалом проблеми з розрахунками почалися наприкінці грудня 2023 року – після того, як президент США Джо Байден дозволив американському Міністерству фінансів вводити вторинні санкції проти компаній та фінансових організацій третіх країн за співпрацю з Росією.