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Новини
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Найбільший банк Китаю відмовився приймати юані з РФ

китай

Найбільший банк Китаю ICBC, а також ще три кредитні організації – China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou та Bank of China – перестали приймати платежі з Росії в юанях.

Про це пишуть "Известия" із посиланням на джерела в російському бізнес-спільноті, передає The Moscow Times.

За їхніми словами, ситуація різко погіршилася наприкінці березня – 80% транзакцій стали повертатися відправникам. Перевести юані до Китаю наразі є великою проблемою, через що російський імпорт обладнання у квітні виявився ускладненим, зазначив один із співрозмовників видання.

Незначні платежі проходять через невеликі китайські фінансові організації, уточнило інше джерело. Але і вони починають наслідувати приклад великих банків і запроваджують обмеження, каже комерційний директор компанії "Імпая Рус" Олексій Разумовський.

Платежі, що йдуть в Китай, спочатку довго висять, потім клієнта просять заповнити додаткові анкети, починається перевірка, потім приходить відмова в проведенні операції без пояснення причини, розповів він.

Інформацію підтвердив генеральний директор ділової ради при Торгово-промисловій палаті РФ Олексій Єгармін. За його словами, особливо ускладнилися розрахунки за промислові товари, але платежі за споживчі продукти поки що відбуваються.

Нові обмеження пов'язані з ризиком вторинних санкцій із боку США. Попри дружбу Росії з Китаєм, китайські банки не збираються йти на конфронтацію із західними регуляторами.

Загалом проблеми з розрахунками почалися наприкінці грудня 2023 року – після того, як президент США Джо Байден дозволив американському Міністерству фінансів вводити вторинні санкції проти компаній та фінансових організацій третіх країн за співпрацю з Росією.

Автор: 

банки (6940) Китай (2097) росія (14111)


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Топ коментарі
+4
Зачем китайца юани из рашки. Они прекрасно их сами напечатают сколько надо )))
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17.04.2024 10:46
+3
Китайці: Ми у вас купимо за юані, а ви у нас за валюту)
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17.04.2024 11:10
+2
юані "нє той сістєми"
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17.04.2024 11:09
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ота ************ соловьйов вже скиглила з цього приводу, типу "бізнес страдаєт")). Жеріть!
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17.04.2024 10:30 Відповісти
Та які проблеми?
Грузіть вантажівки, потяги і налом най возять! Так і вкрасти більше можна
Московити, не дякуйте
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17.04.2024 10:34 Відповісти
Зачем китайца юани из рашки. Они прекрасно их сами напечатают сколько надо )))
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17.04.2024 10:46 Відповісти
Китайці: Ми у вас купимо за юані, а ви у нас за валюту)
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17.04.2024 11:10 Відповісти
Раз цього торкались ЧМОсковити - це вже не гроші!
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17.04.2024 11:04 Відповісти
юані "нє той сістєми"
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17.04.2024 11:09 Відповісти
Юань взагалі (навіть не по відношеню до рф) - дивовижна валюта

Ти можеш вивозити скіки завгодно юанів З Китаю , але ввозити можеш лише лімітований обсяг
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17.04.2024 11:18 Відповісти
Нехай Китай приєднає до себе рашку і проблема з юанями вирішиться!
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17.04.2024 11:24 Відповісти
Де беруться ці новини? Москалі обійдуть ці санкції і забудуть як поганий сон. А ви далі радійте.
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17.04.2024 12:06 Відповісти

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